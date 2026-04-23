Seleção feminina irá disputar amistosos contra os EUA na Neo Química Arena e Castelão em junho

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De olho na Copa do Mundo de 2027, que será realizada em casa, a seleção brasileira fará dois amistosos contra os Estados Unidos, equipe tetracampeã mundial.



As partidas serão realizadas em junho, em dois estádios diferentes, que também serão sedes da Copa no próximo ano. O primeiro jogo, no dia 6 de junho, ocorrerá na Neo Quimica Arena, em São Paulo, e o segundo, no dia 9, no Castelão, em Fortaleza.



Após vencer o Fifa Series, sobre o Canadá, o Brasil busca estruturar-se, contra a número 2 do ranking mundial, atrás apenas da Espanha, para bater de frente as grandes outras nações do torneio. A seleção brasileira está na sexta colocação do mundo.





Apesar da expressão mundial, as americanas ainda não estão garantidas na Copa do Mundo, precisando obter a vaga em torneio da Concacaf, a ser realizado neste ano.



Os amistosos ainda serão marcados pelo retorno da seleção americana ao país, sendo a última apenas em 2014.



O Brasil já enfrentou os EUA em casa em seis ocasiões, o saldo é bem equilibrado. Em quatro jogos, foram duas vitórias para cada equipe, além de mais dois empates.



Mais recentemente, em abril de 2025, as seleções se enfrentaram em duas partidas. As americanas venceram o embate no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, por 2 a 0. O Brasil deu o troco no jogo realizado no PayPal Park, em San Jose, também na Califórnia e bateu as rivais por 2 a 1.



O técnico da Seleção Brasileira, Arthur Elias, comentou sobre a importância desses amistosos. "Serão dois jogos muito importantes para o nosso crescimento. Os EUA têm uma seleção excelente com muitas opções de atletas de alto nível. Elas são historicamente a seleção mais vencedora e o retrospecto contra o Brasil é muito favorável a elas. Mas nosso trabalho está focado em construir uma nova história e enfrentá-las será mais um passo importante. Jogar no Brasil também será ótimo para termos o apoio do nosso torcedor e todos acompanharem dois jogos de alto nível e com grandes jogadoras dos dois lados".

Arthur Elias, técnico da seleção feminina. Foto: Joilson Marconne/CBF



Para Emma Hayes, treinadora dos Estados Unidos, os dois confrontos vão ter um peso muito importante para que suas jogadoras se adaptem às condições desfavoráveis.



"Queremos enfrentar as melhores equipes nos ambientes mais difíceis, em locais ao redor do mundo, com a maior frequência possível, e esses dois jogos atendem a todos esses requisitos. Precisamos de mais jogos em que todos os torcedores no estádio estejam torcendo fervorosamente contra nós, e estou ansioso para ver como nossa equipe se sai e evolui nessas condições adversas "





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