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FUTEBOL Seleção feminina sub-20 é convocada para preparação para Copa do Mundo Mundial acontece em setembro, na Polônia

A seleção feminina sub-20 foi convocada por Camilla Orlando para os três amistosos finais da preparação para a Copa do Mundo da categoria. Os jogos serão realizados no Porto, em Portugal, contra Finlândia (3/6), Coreia do Sul (6/6) e Portugal (9/6). Elas se apresentam no dia 31 de maio e ficam até o dia 10 de junho.

Serão 24 seleções que disputam o titulo mundial entre 5 a 27 de setembro. O Brasil foi sorteado num grupo difícil, com Inglaterra, Tanzânia e Canadá. A seleção busca superar sua melhor campanha, de 2022, quando ficou na terceira colocação.

Na convocação, Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira masculina, esteve presente ao lado de Rodrigo Caetano, coordenador de seleções, e Juan, coordenador técnico, e o presidente da CBF, Samir Xaud.





Confira a convocação da seleção sub-20

Goleiras: Elu (SP), Morganti (Corinthians), Thais Lima (Benfica)

Defensores: Allyne (Grêmio), Ana Biam, (São Paulo), Ana Elisa (Ferroviária), Bianca (Internacional), Sofia (Flamengo),Thay (Botafogo)

Meias: Adrielly (Fluminense), Clarinha (Benfica-POR), Duda (Fluminense), Dudinha (Ferroviária), Dulce (Corinthians), Nogueira (Ferroviária) e Vitorinha (São Paulo)

Atacantes: Brendha (Flamengo), Canali (Virginia University-EUA), Carioca (Fluminense), Juju Harris (Clemson Tigers-EUA), Ravena (Cruzeiro), Puccinelli (Arizona State University-EUA), Tainá (Ferroviária) e Gisele (Grêmio)

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