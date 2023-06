Seleção feminina vence segunda consecutiva na Liga das Nações

A- A+

O Brasil chegou à segunda vitória consecutiva na Liga das Nações de vôlei feminino, na madrugada deste sábado (3) em Nagoya (Japão). A seleção brasileira bateu a República Dominicana por 3 sets a 1 (parciais de 27/25, 20/25, 25/21 e 27/25) após estrear com revés diante da China e superar a Holanda no segundo desafio na competição.

É VITÓÓÓÓÓÓÓRIA!



A 2ª da seleção feminina de @volei na Liga das Nações.



3 x 1

27/25, 20/25, 25/21 e 27/25



Jogo duro, mas a vitória veio!



@volleyballworld pic.twitter.com/dmghYacVEm — Time Brasil (@timebrasil) June 3, 2023

O destaque da partida pelo lado brasileiro foi a ponteira Julia Bergmann, com 13 pontos, que afirmou após o confronto: “Foi um jogo apertado desde o começo. Como algumas jogadoras da República Dominicana jogam no Brasil, elas conhecem o nosso sistema de jogo. Lutamos até o final tanto no ataque como na defesa. A Lorrayna entrou muito bem. Foi um jogo longo e o importante é que a vitória veio”.

Já o técnico José Roberto Guimarães destacou o fato de o Brasil precisar melhorar em alguns aspectos, em especial na defesa: “Precisamos diminuir o número de erros de contra-ataques. O sistema defensivo e a agressividade no saque também podem ser melhores. Passamos por dificuldades, principalmente no quarto set, quando colocamos a República Dominicana no jogo. Abrimos e deixamos elas encostarem no placar. Foi importante termos segurado essa pressão para fechar o set e o jogo”.

O último compromisso da seleção feminina na primeira semana de Liga das Nações será o confronto com a Croácia, programado para iniciar às 0h40 (horário de Brasília) deste domingo (4).

