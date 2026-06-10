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Copa do Mundo Seleção holandesa abre as portas ao público em seu primeiro treino A "laranja mecânica" estreia contra o Japão em Dallas

Um dia depois de chegar a Kansas City, a seleção holandesa realizou seu primeiro treino aberto nesta quarta-feira (10), diante de cerca de mil torcedores.

A equipe comandada pelo técnico Ronald Koeman realizou um treino leve de duas horas sob um sol forte nas instalações do Kansas City Current, time da liga feminina norte-americana (NWSL).

O zagueiro Virgil van Dijk, capitão da seleção, e seus companheiros de equipe agradeceram o apoio dos torcedores, a maioria dos quais vestia camisas laranjas.

Antes da chegada da onda de torcedores europeus, o público era formado por uma mistura de torcedores do KC Current e moradores de Riverside, cidade onde fica o centro de treinamento, que haviam garantido seus lugares por meio de um sorteio.

"Somos grandes fãs de futebol e do KC Current", disse o morador local Cade House à AFP, enquanto observava seu filho de oito anos chutar uma bola perto do gramado.

"Meu filho treina aqui e fica feliz em vê-los jogando no mesmo campo. Nas próximas seis semanas, seremos os maiores torcedores da Holanda", acrescentou ele, vestindo o uniforme laranja da equipe.

A seleção europeia é uma das quatro equipes que utilizam a região de Kansas City como base, ao lado de Argentina, Inglaterra e Argélia, sendo que todas elas também planejam realizar treinos abertos ao público.

A Holanda disputará sua terceira partida pelo Grupo F em Kansas City, contra a Tunísia, no dia 25 de junho. Antes disso, a equipe enfrentará o Japão em Dallas, em 14 de junho, e a Suécia em Houston, no dia 20 de junho.

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