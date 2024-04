Seleção masculina de vôlei faz 1º treino após o retorno de Bernardinho para Liga das Nações

A- A+

Bernardinho comandou, nesta segunda-feira, o seu primeiro treino desde que oficializou a sua volta ao comando técnico da seleção brasileira masculina no CT da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema.



Primeiro dia da seleção masculina na temporada!

Bernardinho de volta. Que venha a Liga das Nações! pic.twitter.com/NNyJE8wKAF — Vôlei Brasil (@volei) April 22, 2024

Voltando à função de comandante após um hiato de oito anos, o técnico bicampeão olímpico tem como primeiro desafio a disputa da Liga das Nações - a etapa de abertura vai ser disputada no Rio, a partir do dia 21 de maio. Nesta nova fase, onze jogadores estão participando dos treinos da seleção masculina.



Focado no projeto de acertar a equipe para a competição internacional, Bernardinho falou do seu retorno e do desafio de formar a equipe num prazo muito curto para brigar pelo título.



"Estou de volta a Saquarema, assumindo de forma prática, o comando da seleção masculina. O prazo é curtíssimo e temos que fazer o nosso máximo, da melhor maneira possível", afirmou Bernardinho.





O trabalho de disputar a Liga das Nações tem, como objetivo, preparar a equipe para os Jogos de Paris-2024. Além da importância de figurar bem em uma Olimpíada, Bernardinho comentou sobre a importância de um projeto a longo prazo, visando manter o Brasil entre as potências do vôlei no âmbito mundial.



"Em paralelo a esse projeto de Paris, que é importante, temos que olhar para frente, para a perpetuação do Brasil como uma potência. Por isso teremos um grupo de seleção de novos. Será um olhar para o futuro. São jogadores de potencial que precisam de mais espaço para jogar internacionalmente", comentou.



Assim, Bernardinho disse que, em meio à prioridade dada a olimpíada este ano, a seleção vai estar voltada para a nova geração. "Vamos com tudo para Paris-2024, mas olhando para os Jogos de 2028 e 2032 com a mesma atenção", disse o treinador.



Veja a lista de convocados:



Alê Elias - líbero

Arthur Bento - ponteiro

Brasília - levantador

Daniel Muniz - ponteiro

Felipe Roque - oposto

Isac - central

Judson - central

Lucão - central

Maique - líbero

Otávio - central

Paulo - ponteiro

Veja também

Futebol John Textor depõe em CPI e apresenta documentos para justificar acusação de manipulação