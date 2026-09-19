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VÔLEI Seleção masculina de vôlei vence a Venezuela e decidirá vaga nas Olimpíadas contra a Argentina Brasil volta a fazer 3 sets a 0 e terá partida decisiva do Sul-Americano, no domingo, no Maracanãzinho

A seleção masculina de vôlei não teve dificuldades contra a Venezuela e venceu mais uma vez por 3 sets a 0 (25/19, 25/14 e 25/19), neste sábado, no Maracanãzinho, pelo Sul-Americano.

Agora, na liderança da competição com 100% de aproveitamento, o Brasil vai decidir a vaga antecipada nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 contra a Argentina, no domingo, às 10h (de Brasília), em uma provável "final" na última rodada — os argentinos ainda entram em quadra neste sábado para confirmar o favoritismo contra a Bolívia, às 14h (de Brasília).

A seleção brasileira chega ao último jogo tendo vencido todos por 3 sets a 0 ao longo da semana: bateu Chile, Bolívia, Colômbia e agora a Venezuela. Os venezuelanos, vale ressaltar, disputam o torneio de luto, já que o capitão da seleção, Willner Rivas, foi uma das vítimas fatais de terremotos que atingiram seu país natal.

A Argentina, por sua vez, também está invicta até aqui — venceu Venezuela, Colômbia e Chile —, mas cedeu dois sets a adversários: fez 3 a 1 contra os venezuelanos e os colombianos.

O Brasil, em seu desafio final, tentará espantar os resultados ruins dos últimos anos e garantir logo a vaga olímpica. A seleção venceu 33 das 34 edições do Sul-Americano, e o único vice foi na última edição, em 2023, justamente para a Argentina, adversária no duelo decisivo no Maracanãzinho — o torneio é disputado em turno único, por pontos corridos, e somente o campeão se garante na próxima Olimpíada. Nos Jogos de Tóquio-2020, o Brasil também foi derrotado pelos argentinos na disputa pela medalha de bronze e ficou em quarto lugar, fora do pódio.

Já em 2025, a seleção brasileira obteve a campanha mais fraca em Mundiais, sendo eliminada ainda na fase de grupos e terminando em 17º lugar. E na última Liga das Nações veio a eliminação inédita na fase classificatória (ficou em nono).

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