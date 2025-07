Seleção masculina de vôlei vence Japão e confirma vaga na fase final da Liga das Nações

A- A+

A seleção brasileira masculina de vôlei levou sustos, mas venceu o anfitrião Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/23 e 28/26, nesta sexta-feira. A vitória, na cidade japonesa de Chiba, confirmou o time de Bernardinho na fase final da Liga das Nações.

Em bom momento na competição, o Brasil precisava vencer apenas um set para assegurar a classificação. O triunfo sustentou a equipe na liderança da primeira fase, com nove vitórias e apenas uma derrota. A Itália ocupa o segundo lugar, enquanto os japoneses aparecem em terceiro.

Embalando na Liga das Nações, a seleção brasileira brilhou no bloqueio, com 11 pontos no fundamento, e aproveitou as seguidas falhas japonesas no saque. O maior pontuador do Brasil foi Flavio, com 14. Lukas Bergmann anotou 11.

A seleção entrou em quadra sabendo que só precisaria vencer um set para assegurar sua vaga na fase final. Diante da equipe e da torcida japonesas, o Brasil levou um susto no começo da partida, apesar de sair na frente no placar. Numa série certeira dos anfitriões, o time da casa marcou cinco pontos em sequência e virou para 7/4.

O Brasil retomou a ponta em 9/8 e passou a ditar o ritmo do duelo. Com eficiência em todos os fundamentos, o time de Bernardinho se destacou no bloqueio, com cinco pontos e não teve mais dificuldade até o fim da parcial.

No mesmo ritmo, a seleção comandou o segundo set, aproveitando os seguidos erros do saque japonês. A vantagem chegou a quatro pontos, embora os anfitriões tenham testado uma reação na reta final, com 21/20 em favor do Brasil. Sem dar nova chance, a seleção sacramentou o set com um forte fim de set.

A terceira parcial foi a mais perigosa para equipe de Bernardinho. Repetindo o ímpeto do segundo set, o time japonês aproveitou oscilações do Brasil para abrir 16/11. O susto, porém, durou pouco. Os brasileiros impuseram forte sequência, brilhando no bloqueio. Viraram para 20/18.

A reta final do set foi mais equilibrada do que o esperado. O Japão salvou três match points e fez o time nacional suar até o último ponto, no quarto match point.

