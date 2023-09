A- A+

BRASIL Seleção olímpica inicia preparação nesta quinta, contra o Marrocos Com 12 jogadores que atuam no futebol brasileiro, série de dois amistosos visa a Pan e Pré-Olímpico

A seleção brasileira inicia a campanha nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta, contra a Bolívia, mas vários dos grandes nomes do futebol do país já estarão em campo com a amarelinha nesta quinta. A seleção olímpica, comandada por Ramon Menezes e com nomes como Andrey, Paulinho, Vitor Roque e Marcos Leonardo, enfrenta Marrocos, às 16h, em uma série de dois amistosos.

A partida será disputada no Complexo Esportivo de Fez (com transmissão do Star+) e é parte de uma longa preparação da equipe para compromissos como os Jogos Pan-Americanos (no Chile, em outubro) e o Pré-Olímpico para os Jogos de Paris-2024, que acontece em janeiro. Em entrevista ao GLOBO, o técnico Ramon Menezes explicou que trabalha com grupos de jogadores para as duas competições.

— Na nossa convocação, eu levei já alguns jogadores nascidos em 2000 que não vão estar no Pré-Olímpico, que não têm idade. Podem ser convocados para para as Olimpíadas, três atletas acima da idade, mas foram convocados já com o pensamento e a esperança de fazerem também o Pan-Americano, que entendemos que vamos ter uma certa dificuldade (de liberação), por não ser data Fifa.

Após o amistoso desta quinta, o Brasil volta a campo contra Marrocos na segunda-feira. Os marroquinos são os atuais donos do título da Copa Africana de Nações sub-23 e já têm vaga em Paris-2024.

Na seleção, estão 12 jogadores que atuam no futebol brasileiro. São eles Gabriel Grando (Grêmio), Matheus Cunha (Flamengo), Mycael (Athletico), Welington (São Paulo), Lucas Halter (Goiás), Marlon Gomes (Vasco), Maurício (Internacional), Alexsander (Fluminense), Gabriel Moscardo (Corinthians), Vitor Roque (Athletico-PR), Paulinho (Atlético-MG) e Marcos Leonardo (Santos).

Paulinho, medalhista de ouro com a seleção nos Jogos de Tóquio, comentou o retorno no novo ciclo:

— Sempre que eu tiver a oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira, para mim será uma honra. Sempre é um sonho a se realizar. Eu consegui conquistar o ouro olímpico de 2021 em Tóquio e fiquei muito feliz por todo o momento que eu passei antes de chegar ali. E é claro que agora eu tenho mais um sonho de poder disputar mais uma competição com a seleção. A Olimpíada com certeza é uma delas, porque a gente sabe que é uma das maiores competições do mundo, um dos maiores eventos, o qual o mundo para ver. Eu ficaria muito feliz de fazer parte desse grupo e conquistar o tri olímpico.

