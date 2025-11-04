A- A+

Futebol Feminino Seleção pernambucana de futebol feminino viaja até Alagoas para disputar Copa Rainha Marta A competição tem início nesta quarta (4) e vai até a próxima sexta (7)

As atletas que formam a Seleção Pernambucana de futebol feminino embarcaram, nessa segunda-feira (4), rumo a Maceió, Alagoas, para disputar a primeira edição regional da Copa Rainha Marta.

A competição tem início nesta quarta-feira (4) e vai até a próxima sexta (7). Pernambuco está no Grupo C do torneio junto com Alagoas e Rio Grande do Norte.

Antes de viajar, as meninas receberam um kit completo ofertado pelo Governo do Estado, com chuteira, meião, caneleira, bolsa, garrafa, primeiro e segundo padrão – criados exclusivamente para a Copa.

“Com esse tipo de apoio, chegando junto, nós mostramos a importância que é dada à modalidade e como o Estado valoriza o futebol feminino. Assim, elas saem daqui com o coração acalentado para levantar a nossa bandeira e trazer a taça”, destacou a Secretária de Esportes, Ivete Lacerda.

A técnica responsável pelo time, Gleice Falcão, comentou da união da equipe para disputar a competição. Na convocação, Gleici procurou mesclar jogadoras novas e experientes.

“Todas estão conscientes da responsabilidade de vestir essa camisa. O que nos une é o amor pela bandeira, pelo nosso estado e pelo futebol feminino”, disse Gleice.

Para Bianca da Conceição, representar Pernambuco será um momento inesquecível. Ela, que já passou por alguns times de Pernambuco, nunca havia chegado a viajar para disputar uma competição esportiva.

“Para mim é uma sensação única. É a minha primeira vez viajando para jogar futebol e representar o meu estado é algo gratificante”, pontuou.

O pai de Elissandra, Sandro Luis veio do bairro de San Martin, no Recife, para acompanhar a concentração que antecedeu a viagem, no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, cheio de orgulho da convocação da filha. Ele contou que sua filha, hoje aos 14 anos, joga bola desde os sete e sempre recebeu o suporte da família.

“Essa oportunidade que o futebol feminino está tendo é maravilhosa para dar uma chance, principalmente para as meninas que vêm de comunidade, que enfrentam preconceito, discriminação”, destacou.

No plantel, a seleção pernambucana também conta com Eliane das Dores, uma das campeãs da Copa Estadual Quilombola de Futebol de 2024. A jogadora, que veio da comunidade de Conceição das Crioulas, em Salgueiro, comentou a expectativa “enorme para representar Pernambuco em uma modalidade que vive seu auge."

