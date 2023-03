Seleção Pernambucana de Vôlei Feminino Sub-18 joga Brasileiro de Seleções em busca de acesso à elite

A- A+

A Seleção Pernambucana de Vôlei Feminino Sub-18, formada por atletas do Sport/Instituto Novo Esporte (INE), Náutico/E3 e Vôlei Teen (Recife), disputa o Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) da categoria, na cidade de Saquarema/RJ. Com sede no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), a competição nacional de quadra vai até 25 de março



A estreia das pernambucanas, nesta terça-feira (21), foi com o pé direito, vencendo o estado de Rondônia por 3 sets a 0. Mesmo resultado obtido diante da Paraíba.





Com apoio da Federação de Voleibol do Estado de Pernambuco (FEVEPE), a delegação pernambucana embarcou para o Rio de Janeiro com 14 pessoas, sendo 12 atletas e dois membros da comissão técnica - treinador Ricardo França e assistente técnico Bruno Tadashi, ambos do Sport/INE.



Ao todo, dez estados brasileiros participam do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18, realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Três deles garantirão vaga de acesso à elite do voleibol.

