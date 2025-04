Seleção pernambucana de vôlei masculino sub-16 embarca para Brasília para disputar o CBS

A- A+

A seleção pernambucana de vôlei masculino sub-16 embarcou, nesta terça-feira (8), para Brasília, no Distrito Federal, onde disputará o Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS).

Pernambuco está no Grupo A da competição juntamente com Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Os dois primeiros colocados avançam para as semifinais.

A estreia acontece diante da seleção gaúcha nesta quarta-feira (9), às 12h (horário de Brasília). O primeiro jogo e os demais terão transmissão do Canal Vôlei Brasil, no YouTube.

A competição segue até o próximo domingo (13). Confira os horários dos jogos da seleção de Pernambuco nesta primeira fase.

1ª rodada (09/04)

Rio Grande do Sul x Pernambuco - 12h

2ª rodada (09/04)

Rio de Janeiro x Pernambuco - 20h

3ª rodada (10/04)

Paraná x Pernambuco

4ª rodada (11/04)

Pernambuco x Distrito Federal

As competições são organizadas pela Federação sede e dirigidos pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), através de seu representante, membro da Comissão Executiva dos Campeonatos Brasileiros (CECB) e diretor da competição, além de delegado designado pela Unidade de Competições de Quadra da CBV, com a participação das seleções das federações estaduais.

O CBS é porta de entrada para jovens talentos de todo o país e já revelou nomes como Maique, Honorato, Felipe Roque, Kisy, Tainara e Nyeme, todos com passagens pela seleção brasileira adulta.

