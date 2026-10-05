Seleção Pernambucana sub-18 de vôlei conquista o bronze e garante retorno à elite do Brasileiro

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A Seleção Pernambucana Masculina sub-18 de vôlei está de volta à elite do Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS).



O retorno foi selado durante a sólida campanha na primeira divisão do Brasileiro, disputado no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), em Saquarema, no Rio de Janeiro, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, onde a equipe também conquistou a medalha de bronze.



O título do torneio ficou com o Mato Grosso do Sul, que venceu o Espírito Santo na final por 3 sets a 2.

Na primeira fase, Pernambuco entrou na disputa como integrante do Grupo B, ao lado de Sergipe, Alagoas e Roraima. A seleção venceu os três confrontos com parciais de 2 a 0, 2 a 1 e 2 a 1, respectivamente.



O momento decisivo do torneio aconteceu nas quartas de final, contra a seleção de Goiás. Com a vitória por 3 sets a 1 sobre os goianos, os pernambucanos garantiram o acesso para à Divisão Especial de 2027 ao lado do Mato Grosso do Sul, Ceará e Espírito Santo.



Na semifinal, em duelo contra a forte equipe do Espiríto Santo, os jovens acabaram sendo superados por 3 sets a 0, sofrendo a primeira derrota na competição.



Na disputa pelo terceiro lugar, a recuperação foi imediata: os pernambucanos dominaram o Ceará e garantiram o bronze devolvendo o placar de 3 sets a 0.



Fator mental

Para o treinador da seleção pernambucana, Víctor Alves, o diferencial do grupo foi a capacidade de superação após o tropeço na semifinal.



"Nós queríamos muito estar no pódio, o grupo merecia estar lá. Já tínhamos garantido o acesso à elite nacional após vencer o jogo das quartas de finais, fomos para a semifinal buscando o nosso segundo objetivo [que era estar na final] e fomos superados nos detalhes pela forte equipe do Espírito Santo", destacou.



Segundo o comandante, o trabalho psicológico foi fundamental para reerguer os atletas antes da partida decisiva pelo bronze.



"Após a derrota, reunimos o grupo e lembramos que aquela era a última oportunidade de quase todos de estar disputando um CBS, devido à mudança de idade para 2027, e o quanto eles mereciam estar no pódio, por toda história que construíram ao longo dos anos e ao longo da preparação desse ano. Repassamos toda a estratégia e conseguimos controlar o jogo contra a equipe do Ceará e conquistar, além do acesso, a medalha e o troféu de bronze para o nosso estado", detalhou.

Seleção Pernambucana de vôlei sub-18 garantiu a medalha de bronze e o acesso à Divisão Especial no Brasileiro de Seleções. Foto: Cortesia

Destaques

A base da Seleção demonstrou a força dos clubes locais no esporte: dos dez atletas convocados, seis pertencem ao projeto Náutico/CBV, que recentemente conquistou os títulos regionais nas categorias sub-17 e sub-19.



As outras quatro vagas ficaram para atletas que atuam no Fluminense, ADAS/Vôlei Teen, Grande Vôlei e Amis Voleibol.



Como destaques individuais, o oposto Arthur de Paula, titular na Seleção Brasileira sub-17 e atleta da equipe carioca, e o ponteiro Marlon Roberto, do Timbu, foram decisivos na competição.



O atleta Miguel Nascimento, também do Alvirrubro, jogou no sacrifício durante o torneio, superando uma lesão no joelho sofrida na semana anterior à competição.



Confira os atletas que defenderam a seleção:

Arthur de Paula (Fluminense)

Felipe Cauponi (Náutico/CBV)

Filipe Oliveira (ADAS / Vôlei Teen)

João Gabriel Cerqueira (Náutico/CBV)

Lucas Santa Clara (Náutico/CBV)

Marlon Roberto (Náutico/CBV)

Mateus Valverde (Náutico/CBV)

Miguel Nascimento (Náutico/CBV)

Pedro Souza (Grande Vôlei)

Vinícius Reis (Amis Voleibol)

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