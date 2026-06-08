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Copa do Mundo Seleção suíça posta mapa do local de treino e liga alerta por presença de cobras próximas ao CT Integrante do Grupo B vai se preparar para a Copa do Mundo em um CT localizado em Carmel Valley, na Califórnia

São Paulo, 08 (AE) - Integrante do Grupo B da Copa do Mundo, a seleção da Suíça divulgou o mapa da região em que vai se preparar para a competição e revelou uma questão inusitada e preocupante.

É que próximo ao local onde deverão ser feitos os treinamentos existe um trecho denominado "Snake area", (área das cobras, em português).



A delegação europeia vai treinar seus jogadores em um CT localizado em Carmel Valley, no estado da Califórnia.

A região, que conta com uma vegetação nativa, colinas e cânions, também é famosa pela presença de uma grande diversidade de serpentes.



A espécie mais comum é a cascavel. O seu veneno pode causar inchaço, dores intensas e outros vários tipos de complicações e o atendimento médico imediato é a melhor recomendação para o caso de alguém sofrer uma picada.



Na imagem postada pela seleção da Suíça, é exibido o local do campo com indicações de onde ficam os vestiários e a academia, entre outras instalações.

O que chama a atenção, no entanto, é uma área à direita, próxima ao muro do CT. No terreno, em meio à vegetação, aparece uma inscrição determinando o local como "SNAKE AREA".



A Suíça finaliza a preparação para a sua estreia na Copa do Mundo, que será realizada em três sedes: Estados Unidos, México e Canadá. Os europeus entram em campo pela primeira vez no dia 13 de junho para encarar seleção do Catar, em Santa Clara.



O segundo compromisso acontece cinco dias depois em Los Angeles, contra a Bósnia. Já o confronto que encerra a fase de classificação do torneio de seleções vai ser no próximo dia 24, no Vancouver Place, contra o Canadá.

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