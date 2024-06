Seleção treina após 1ª vitória na Copa América e Paquetá explica pênalti perdido: "Precipitei"

A- A+

Las Vegas é sinônimo de festa, mas a seleção brasileira trocou a comemoração por trabalho após a vitória sobre o Paraguai por 4 a 1, pela segunda rodada da Copa América.



Na noite desta sexta-feira, nos Estados Unidos, e na madrugada deste sábado, no Brasil, os jogadores que atuaram menos de 45 minutos ou não entraram na partida foram ao gramado do Allegiant Stadium para um treino comandado pelo coordenador técnico Juan Santos e o assistente técnico Pedro Sotero.

"A programação de treinar logo após o jogo foi feita para equilibrar as cargas de todos os atletas e também para facilitar a logística para o dia de amanhã que a gente tem um deslocamento de cidade. A gente já conseguiu fazer um trabalho hoje reduzido intercalando também com algumas ações mais físicas e conseguimos cumprir o nosso objetivo", disse Pedro Sotero.





A vitória foi a primeira da seleção brasileira na Copa América. A partida ficou marcada por um pênalti perdido por Lucas Paquetá O meia do West Ham teve a chance de abrir o placar, mas mandou para fora. Mais tarde, deu a volta por cima ao dar assistência para o gol de Vinícius Júnior e deixar o seu, em nova cobrança da marca da cal.

"Primeiramente, fico muito feliz pela vitória, era nosso objetivo maior: vencer e vencer bem. No primeiro pênalti me precipitei um pouquinho em relação ao jeito que bato normalmente, tirei muito do goleiro. No segundo, com um pouco mais de tranquilidade, consegui fazer do jeito que consigo e sempre faço. Feliz pelo gol e assistência, mas o mais importante é a vitória da equipe", disse o meia ao final da partida.

O Brasil deixará Las Vegas ainda neste sábado. A delegação embarca nesta tarde para San Jose, na Califórnia, local do duelo com a Colômbia, marcado para terça-feira, às 22h, horário de Brasília. A próxima atividade acontecerá no domingo.

Com a vitória sobre o Paraguai, o Brasil praticamente se garantiu na próxima fase da Copa América. No entanto, a busca é pelo primeiro lugar do Grupo D. Para isso, precisará vencer a Colômbia por qualquer placar. A equipe de Dorival Júnior tem quatro pontos, na segunda posição. Os colombianos somam seis.

