Seleção vive expectativa de quem fará 1º gol do novo ciclo; relembre quem marcou nos últimos

Num jogo marcado pela ideia de começo de caminhada como o deste sábado, balançar as redes pode representar muito para os jogadores. Ainda mais se tratando de um grupo repleto de jovens e de atletas que buscam um lugar cativo na seleção.



Principalmente os atacantes, sempre cobrados por isso. Mas, afinal, o que significa ser o responsável pelo primeiro gol do ciclo? O Globo relembra quem conseguiu este feito nos últimos anos.

Ciclo para 2022

Há nomes consagrados, como Neymar, mas também aqueles que sequer foram à Copa seguinte. Foi o caso, inclusive, de Roberto Firmino, autor do primeiro gol da seleção no último ciclo (vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos). Em baixa até mesmo no Liverpool quatro anos depois, o atacante foi preterido por Tite e ficou fora do Catar.

Ciclos para 2018 e 2014

Nos dois ciclos anteriores, o nome foi o mesmo: Neymar. O camisa 10 fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia, em setembro de 2014, e abriu os caminhos nos 2 a 0 sobre os Estados Unidos, em agosto de 2010. Como se sabe, o atacante não só brilhou nestes jogos como é o principal jogador da seleção até hoje.



Foi dele, inclusive, o segundo na vitória por 2 a 0 sobre os americanos em 2018, que abriu a preparação para o Mundial do Catar. Ou seja, sendo o primeiro gol ou não, o atacante do Paris Saint-Germain deixou o dele nas últimas três aberturas de ciclo. Desta vez, como se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, isso não irá se repetir.

Ciclo para 2010

O ciclo para a Copa de 2010 iniciou com um gol de Daniel Carvalho. Ele garantiu o empate em 1 a 1 diante da Noruega, em agosto de 2006. O momento não poderia ter sido mais especial para ele. Era sua estreia na seleção. Mas este foi seu auge com a Amarelinha. O sonho de ir à Copa do Mundo da África do Sul não durou mais do que três convocações. A partir do ano seguinte o atacante já não teria mais oportunidades com o técnico Dunga.

Ciclo para 2006

Já o ciclo anterior, para 2006, demorou a ter um primeiro gol. Isso porque o Brasi ficou no 0 a 0 com a China, que marcou o retorno de Parreira ao comando. O gol inaugural só sairia no amistoso seguinte, dos pés de Ronaldinho Gaúcho, que seguiria como peça chave da equipe até o Mundial da Alemanha. Mas a boa recordação fica por aí, pois os brasileiros foram derrotados por 2 a 1 para Portugal.

E no atual ciclo?

Neste sábado, o favoritismo do primeiro gol recai, claro, sobre os homens de frente: Vini Jr., Rodrygo e Rony. Por já serem mais rodados na própria seleção, espera-se dos dois pontas, inclusive, que briguem pela artilharia do próprio ciclo. Uma briga que terá, mais à frente, Neymar e Richarlison, ausentes contra o Marrocos.

