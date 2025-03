Seleção fará três treinos antes de enfrentar a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa de 2026

A- A+

A Seleção Brasileira fará três treinos antes de enfrentar a Colômbia na quinta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A delegação se apresenta nesta segunda-feira, e os jogadores treinam pela primeira vez às 17h, no estádio Bezerrão. A programação foi divulgada pela CBF neste domingo.





Na terça-feira, acontece a primeira entrevista coletiva, às 13h, e a equipe volta a treinar às 17h, novamente no Bezerrão. O técnico Dorival Júnior conversa com os jornalistas na quarta-feira, às 15h45, já no estádio do jogo com os colombianos O último treinamento, às 17h, também acontece no Mané Garrincha O Brasil enfrenta a Colômbia às 21h45 do dia seguinte.

Após 12 rodadas das Eliminatórias sul-americanas, o Brasil ocupa apenas a quinta colocação com 18 pontos. Os colombianos estão uma posição à frente, com um ponto a mais. Na sequência, a seleção brasileira encara a Argentina no dia 25, às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Os argentinos lideram as Eliminatórias, com 25 pontos.

Na sexta-feira, Dorival Júnior anunciou a convocação de Alex Sandro (Flamengo), Endrick (Real Madrid) e Lucas Perri (Lyon) para os lugares de Danilo (Flamengo), Neymar (Santos) e Ederson (Manchester City), lesionados.

