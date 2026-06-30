"Selesposas" posam em foto após vitória do Brasil e ausência de Bruna Biancardi chama atenção
Registros feitos pelas esposas de jogadores foram publicados depois do jogo da seleção brasileira nessa segunda-feira (29)
Uma foto das esposas dos jogadores da seleção brasileira chamou atenção nas redes sociais por um motivo. A ausência da influenciadora Bruna Biancardi, que é casada com Neymar e espera a terceira filha com o jogador.
O registro foi publicado nessa segunda-feira (29) após a vitória do Brasil sobre o Japão no perfil do Instagram de Karoline Lima, que namora o zagueiro Léo Pereira.
No clique, outras "selesposas" ou WAGs, termo em inglês que significa Wives and Girlfriends comumente utilizado para falar sobre as companheiras de atletas, estavam presentes.
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Entre elas, Gabriely Miranda, esposa de Endrick, Duda Santos, casada com Rayan, e Natália Becker, parceira do goleiro Allison.
Diferentemente de outras companheiras dos jogadores, Bruna Biancardi optou por montar uma base em Orlando, na Flórida, por conta da rotina das filhas Mavie e Mel.
No duelo entre Brasil e Japão, Biancardi acompanhou o jogo da segunda fase do Mundial em Houston, no Texas, em uma área mais afastada do estádio, acompanhada das filhas.
Outras postagens que mostraram a comemoração pela classificação da Canarinha para as oitavas de final também foram divulgadas por Ana Lídia Guimarães, esposa do jogador Bruno Guimarães.
A nutricionista mostrou a festa ao lado da médica Isabella Rousso, que é noiva de Gabriel Martinelli, com o triunfo do Brasil contra o Japão por 2 a 1.
O próximo compromisso da Amarelinha na Copa do Mundo de 2026 está marcado para este domingo (5), às 17h.
O adversário sairá do vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será decidido nesta terça-feira (30), às 14h.