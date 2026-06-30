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Copa do Mundo "Selesposas" posam em foto após vitória do Brasil e ausência de Bruna Biancardi chama atenção Registros feitos pelas esposas de jogadores foram publicados depois do jogo da seleção brasileira nessa segunda-feira (29)

Uma foto das esposas dos jogadores da seleção brasileira chamou atenção nas redes sociais por um motivo. A ausência da influenciadora Bruna Biancardi, que é casada com Neymar e espera a terceira filha com o jogador.



O registro foi publicado nessa segunda-feira (29) após a vitória do Brasil sobre o Japão no perfil do Instagram de Karoline Lima, que namora o zagueiro Léo Pereira.

No clique, outras "selesposas" ou WAGs, termo em inglês que significa Wives and Girlfriends comumente utilizado para falar sobre as companheiras de atletas, estavam presentes.

Entre elas, Gabriely Miranda, esposa de Endrick, Duda Santos, casada com Rayan, e Natália Becker, parceira do goleiro Allison.

Diferentemente de outras companheiras dos jogadores, Bruna Biancardi optou por montar uma base em Orlando, na Flórida, por conta da rotina das filhas Mavie e Mel.



No duelo entre Brasil e Japão, Biancardi acompanhou o jogo da segunda fase do Mundial em Houston, no Texas, em uma área mais afastada do estádio, acompanhada das filhas.

Karoline Lima postou story com Gabriela Cunha, que é casada com Matheus Cunha, Gabriely Miranda, esposa de Endrick, e Natália Cruz, companheira de Alex Sandro. Foto: Reprodução/Instagram/@karolinel

Outras postagens que mostraram a comemoração pela classificação da Canarinha para as oitavas de final também foram divulgadas por Ana Lídia Guimarães, esposa do jogador Bruno Guimarães.



A nutricionista mostrou a festa ao lado da médica Isabella Rousso, que é noiva de Gabriel Martinelli, com o triunfo do Brasil contra o Japão por 2 a 1.

O próximo compromisso da Amarelinha na Copa do Mundo de 2026 está marcado para este domingo (5), às 17h.

O adversário sairá do vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será decidido nesta terça-feira (30), às 14h.

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