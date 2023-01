A- A+

Vôlei Seletiva de vôlei feminino do Sport para a base mostra grande procura pela modalidade Mais de 150 garotas participaram da peneira, mostrando o crescimento do esporte no Estado

A procura pelo vôlei está crescendo em Pernambuco. Não à toa, mais de 150 jovens participaram da Seletiva de Voleibol Feminino do Sport Club do Recife, realizada nesta sexta-feira (06), na quadra do clube. A peneira movimentou as categorias de base sub-13, sub-15 e sub-17, sendo marcada também pela presença de um bom público nas arquibancadas do ginásio. A seletiva foi promovida em parceria com o Instituto Novo Esporte (INE), projeto recifense que tem a modalidade como carro-chefe.

“É notório que, desde a criação do INE em 2017, a busca pelo vôlei aumentou gradativamente, sobretudo no Recife. A seletiva para as equipes do Sport foi sucesso absoluto tanto dentro como fora de quadra. A procura pela modalidade mostra o reconhecimento do trabalho que temos executado nas divisões de base do vôlei pernambucano”, destacou o treinador Ricardo França.

Além de Ricardo França, os profissionais Victor Alves, Bruno Tadashi, Nicolas Almeida e Maitê Sabino estiveram à frente da seletiva, contando também com o apoio de Flávio Alves, idealizador do INE.

“É muito gratificante ver o vôlei voltando a ganhar destaque na nossa terra. A modalidade tem tudo para retomar o caminho da evidência, inclusive porque temos realizado um trabalho de formiguinha nas bases do voleibol”, comentou Flávio Alves.

