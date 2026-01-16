Sex, 16 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta16/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Sem acerto com o Vitória, Thiago Couto entra na mira do Remo

Jogador, que pertence ao Sport, interesse ao clube paraense para a temporada 2026

Reportar Erro
Thiago Couto durante treino no CT do SportThiago Couto durante treino no CT do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

Após não chegar a um acordo com o Vitória, o goleiro Thiago Couto pode encontrar outro destino em 2026. O Remo, que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro deste ano, demonstrou interesse em contratar o goleiro do Sport. 

 

Leia também

• Sport consegue reverter punições de Matheus Alexandre e Augusto Pucci

• Sport oficializa contratação do meio-campista Max Alves, do Cuiabá

• Vinícius enaltece largada do Náutico e pede inteligência em clássico contra o Sport

Thiago Couto chegou ao Sport no começo de 2024. Em junho do ano passado, o atleta foi emprestado ao Vitória, integrando o elenco baiano na reta final do Brasileirão. 

Neste ano, o Vitória chegou a demonstrar interesse na contratação em definitivo de Thiago, mas a negociação foi finalizada sem acerto entre as partes. O goleiro, desde então, treina com o elenco do Sport no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter