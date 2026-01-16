A- A+

Futebol Sem acerto com o Vitória, Thiago Couto entra na mira do Remo Jogador, que pertence ao Sport, interesse ao clube paraense para a temporada 2026

Após não chegar a um acordo com o Vitória, o goleiro Thiago Couto pode encontrar outro destino em 2026. O Remo, que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro deste ano, demonstrou interesse em contratar o goleiro do Sport.





Thiago Couto chegou ao Sport no começo de 2024. Em junho do ano passado, o atleta foi emprestado ao Vitória, integrando o elenco baiano na reta final do Brasileirão.

Neste ano, o Vitória chegou a demonstrar interesse na contratação em definitivo de Thiago, mas a negociação foi finalizada sem acerto entre as partes. O goleiro, desde então, treina com o elenco do Sport no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis.

Veja também