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COPA DO MUNDO Sem Alisson, Brasil treina com Neymar e Ancelotti prepara time para a Escócia O italiano assumiu a seleção em maio de 2025 e ainda não havia convocado o atacante do Santos desde a divulgação da lista final para a Copa do Mundo, anunciada em 17 de maio

Neymar foi a campo mais uma vez para treinar no Columbia Park, em Morristown, na manhã desta segunda-feira, 22, dando sequência à preparação para ficar à disposição no banco de reservas contra a Escócia, nesta quarta-feira, 24, em Miami. A partida é decisiva para o Brasil, que precisa vencer, de preferência por boa margem de gols, para terminar na liderança do Grupo C.



Desta vez, com todo o grupo de jogadores de linha em campo, Neymar participou pela primeira vez de um trabalho técnico e tático comandado por Carlo Ancelotti.

O italiano assumiu a seleção em maio de 2025 e ainda não havia convocado o atacante do Santos desde a divulgação da lista final para a Copa do Mundo, anunciada em 17 de maio.

Como Neymar se apresentou à competição com uma lesão na panturrilha direita, somente agora está totalmente integrado às atividades no gramado.





Ancelotti começou a montar a equipe que enfrentará a Escócia com a preocupação da ausência de Raphinha. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita, não foi cortado do elenco, mas vai desfalcar a seleção por dois ou três jogos, caso o Brasil avance na competição.

A tendência é que Carletto mantenha a base utilizada contra o Haiti, com Luiz Henrique assumindo a vaga de Raphinha. Rayan, que entrou no último sábado, também é uma opção



A única ausência no treino foi o goleiro Alisson. Segundo a CBF, ele permaneceu na academia do centro de treinamento do New York Red Bulls para controle de carga e não é dúvida para enfrentar a Escócia. Ederson é o seu substituto imediato.



Os demais jogadores poupados da atividade de domingo participaram normalmente do treino. Um provável time para enfrentar a Escócia tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique (Rayan), Matheus Cunha e Vini Jr.

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