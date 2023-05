A- A+

Náutico Sem Allan Aal, Náutico busca contratação de Fernando Marchiori Empresário do treinador confirmou conversas com a equipe pernambucana

Após ver o técnico Allan Aal acertar com o ABC, o Náutico corre para fechar com um treinador para a sequência da temporada. E o nome da vez no Timbu é o de Fernando Marchiori, curiosamente demitido do Elefante no último final de semana.

O clube pernambucano já procurou o treinador, que demonstrou o interesse em dirigir o Alvirrubro na Série C do Brasileiro. A informação foi confirmada pelo empresário de Marchiori, Endrigo Thyciano, à Folha de Pernambuco.

"É um nome que estava na mesa juntamente com o de Allan Aal. Com a negativa de Allan Aal, esperamos um contato por parte da diretoria do Náutico para abrir uma possível negociação", começou Thyciano.

"O professor tem total interesse. O Náutico é um clube grande, de camisa, de torcida. Esperamos que possamos acertar e o professor fazer um excelente trabalho, e que Náutico volte para onde merece estar, no mínimo na Série B", completou.

Aos 43 anos, Marchiori deu start na carreira de treinador em 2014, pelo Cuiabá. Além disso, passou por Maringá, Santo André, Água Santa, Portuguesa e Oeste, antes de chegar ao ABC em 2022.

Pela equipe potiguar foram 55 partidas. Neste ano, por exemplo, o técnico foi o responsável por eliminar o Timbu da Copa do Nordeste, nas quartas de final. Na ocasião, o Alvinegro derrotou o Alvirrubro por 3x1, no Frasqueirão.

