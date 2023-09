A- A+

Futebol Americano Sem atuar há sete anos após protesto, Kaepernick pede chance a time da NFL: 'ficaria honrado' Ex-defensor do San Francisco 49ers escreveu uma carta ao gerente geral do Jets, Joe Douglas; time perdeu Aaron Rodgers por lesão para toda a temporada

Colin Kaepernick, que não joga na NFL há sete anos depois que seus protestos de joelhos por justiça social geraram polêmica, está pedindo uma oportunidade ao New York Jets. O ex-quarterback do San Francisco 49ers, de 35 anos, escreveu uma carta ao gerente geral do Jets, Joe Douglas, buscando uma vaga no time.

“Eu ficaria honrado e extremamente grato pela oportunidade de entrar e liderar o time”, escreveu Kaepernick em uma carta divulgada pelo rapper J Cole nas redes sociais. “Eu faria isso com a única missão de preparar sua defesa a cada semana.”

Os Jets perderam Aaron Rodgers, quatro vezes eleito MVP da NFL, para o restante da temporada depois que o quarterback de 39 anos sofreu uma grave lesão, rompendo o tendão de Aquiles na vitória sobre o Buffalo Bills na estreia da temporada.

Os Jets conseguiram apenas 10 pontos em cada uma das duas derrotas desde então, caindo para Dallas e New England, já que o reserva Zach Wilson tem tido atuações abaixo do esperado. Isso gerou críticas dos fãs, incluindo o ex-quarterback dos Jets Joe Namath, que descreveu a jogada de Wilson como “horrível”, ao mesmo tempo que disse que mudanças eram necessárias.

Kaepernick se autodenominou “um plano de contingência sem risco” ao se oferecer caso Wilson não conseguisse recuperar os Jets, que eram vistos como candidatos ao título, com Rodgers dirigindo o ataque.

Na pré-temporada de 2016, Kaepernick começou a se ajoelhar durante a execução do hino nacional dos EUA antes dos jogos, dizendo que estava protestando contra a injustiça racial e a brutalidade policial, com uma reação polarizada à mudança.

Após a campanha de 2016, os 49ers contrataram um novo treinador e mudaram os esquemas ofensivos, fazendo com que Kaepernick desistisse de seu contrato para se tornar um agente livre. Ele não foi contratado por nenhum time para a temporada de 2017, e, quando outros jogadores começaram seus próprios protestos ajoelhados, o então presidente Donald Trump declarou que os proprietários da NFL deveriam demitir jogadores que se recusassem a defender o hino.

Kaepernick apresentou uma queixa contra a NFL em outubro de 2017, dizendo que os times da liga conspiraram para mantê-lo fora. Em fevereiro de 2019, a NFL chegou a um acordo confidencial com Kaepernick, e a reclamação foi retirada. Embora não jogue desde 2016, Kaepernick diz que nunca se aposentou ou parou de treinar na esperança de ter uma chance de retornar à NFL.

“Meu cronograma de treinamento permaneceu o mesmo por seis anos”, escreveu Kaepernick, citando um regime de quatro horas por dia, cinco dias por semana. "Na pior das hipóteses, você vê o que tenho a oferecer e não fica tão impressionado. Na melhor das hipóteses, você percebe que tem uma arma real à sua disposição caso precise usá-la."

Seu apelo aparentemente foi insuficiente, já que os Jets anunciaram nesta terça-feira que contrataram Trevor Siemian como quarterback do time de treino. Siemian, de 31 anos, é quarterback da NFL desde 2015, principalmente como reserva, sendo dispensado pelo Cincinnati Bengals no mês passado entre as cortes finais. Ele foi titular em apenas seis jogos nas últimas cinco temporadas.

