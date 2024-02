A- A+

Futebol Sem Bortoluzo e João Diogo, Santa terá mudanças no ataque Dupla recebeu o terceiro cartão amarelo cada e não entra em campo diante do Central, sábado (24), no Lacerdão

O Santa Cruz não terá dois dos três jogadores do trio ofensivo para a partida deste sábado (24), contra o Central, no Lacerdão, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Pedro Bortoluzo e João Diogo tomaram o terceiro cartão amarelo cada na rodada anterior, perante o Afogados, no triunfo por 5x1, no Arruda, e estão fora. Ausências que farão o técnico Itamar Schulle mexer no ataque.

Primeiro, é preciso explicar que o cartão tomado pela dupla fez com que eles chegassem “zerados” para a etapa de mata-mata do Estadual, não correndo risco de ficar fora das quartas de final ou da semifinal - caso o Tricolor passe diretamente para esta etapa. Essa última opção, porém, depende não somente de uma vitória diante do Central como também do tropeço de Retrô e Náutico.

A Fênix, em terceiro, com 17 pontos, encara o Flamengo de Arcoverde, no Arruda. O Timbu, em quarto, com a mesma pontuação, recebe o Sport, nos Aflitos, no Clássico dos Clássicos.



Sem o artilheiro

Bortoluzo é o artilheiro do Santa no Estadual, com quatro gols, empatando na lista geral com Giva, do Retrô. João Diogo marcou três vezes. Sem a dupla, Gilvan, Dudu Ferraz e João Victor são opções que Schulle tem para montar o ataque, completando o setor com Thiaguinho.

Há, também, a expectativa para saber se o meia Matheus Melo terá condições de entrar em campo. O atleta sofreu uma lesão na clavícula e ficou fora do duelo perante o Retrô. Tudo indica que ele só deve ficar à disposição na próxima fase.

“Ele teve uma lesão um pouco mais séria. Temos conversado com o departamento médico, que tem se dedicado ao extremo para recuperar os atletas. Matheus é um atleta que devemos ter cuidado. Não adianta expor, a lesão agravar e perder o atleta. Analisaremos isso junto com a direção para saber como proceder, tomando a decisão em conjunto para ser favorável ao Santa Cruz”, afirmou Schulle.

