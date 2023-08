A- A+

Copa do Mundo Feminina Sem Brasil, confira classificadas às oitavas de final e os confrontos definidos pela Copa do Mundo O mata-mata do Mundial disputado na Austrália e Nova Zelândia tem início a partir deste sábado (3)

Sem o Brasil, que foi eliminado ainda na fase de grupos ao empatar com a Jamaica em 0 a 0, a Copa do Mundo feminina chega ao mata-mata a partir do próximo sábado (5). Confira as seleções classificadas e os confrontos:

O principal confronto das oitavas de final é entre Estados Unidos x Suécia. Favoritas ao título, as norte-americanas passaram apenas como segundo lugar do grupo E.

Suíça x Espanha (sábado 5/8, 2h)

Japão x Noruega (sábado 5/8, 5h)

Holanda x África do Sul (sábado 5/8, 23h)

Suécia x Estados Unidos (domingo 6/8, 6h)

Inglaterra x Nigéria (segunda-feira 7/8, 4h30)

Austrália x Dinamarca (segunda-feira 7/8, 7h30)

Jamaixa x Colômbia (terça-feira 8/8, 5h)

França x Marrocos (terça-feira 8/8, 8h)

