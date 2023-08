Confira como chegam as seleções classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina

A- A+

O Brasil não está entre as 16 seleções classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina de 2023, realizada na Austrália e Nova Zelândia. Ainda assim, a competição continua e terá presenças importantes de três campeãs mundiais, uma das anfitriãs, além de representantes da América do Sul e da África que tentam trazer a primeira conquista do torneio para seus respectivos continentes.



Os primeiros jogos serão neste sábado (5). Às 2h (horário de Brasília), no Eden Park, a Espanha encara a Suíça. As espanholas terão pela frente uma seleção que ainda não foi vazada na competição.



Mais tarde, às 5h, no Wellington Regional, duelo de campeãs. A seleção do Japão, detentora do título de 2011, enfrenta a Noruega, que ficou no lugar mais alto do pódio em 1995. Encontro de outra equipe que não tomou gols na Copa, caso das japonesas, perante um adversário que só marcou no jogo passado, mas que não economizou na ocasião, com um 6x0 diante de Filipinas.



Fechando o dia, às 23h, no estádio de Sidney, a Holanda pega a África do Sul. Atual vice-campeã, as europeias vêm de goleada por 7x0 diante do Vietnã, ficando em primeiro lugar no Grupo E, deixando os Estados Unidos em segundo. Já as sul-africanas ganharam moral ao chegar pela primeira vez no mata-mata do Mundial ao passarem em uma chave difícil, que tinha Itália, Argentina e Suécia.



O domingo terá apenas um jogo, mas que atrairá atenção. No Melbourne Retangular, às 6h, os Estados Unidos, país tetracampeão mundial, joga contra a Suécia, vice em 2003 justamente para as norte-americanas. Na segunda, às 7h30, a anfitriã Austrália recebe a Dinamarca, no Olímpico de Sidney. Mais cedo, às 4h30, terá Inglaterra e Nigéria, em Brisbane.





Encontro das “zebras”



Quem apostou em Brasil e Alemanha nas oitavas, quebrou a cara. Na terça (8), às 5h, no Melbourne Rectangular, a Colômbia duela com a Jamaica. As sul-americanas surpreenderam ao ficar em primeiro, eliminando as europeias com um 2x1. Já as jamaicanas tiraram as brasileiras com um empate em 0x0.



Completando as partidas, às 8h, no Hindmarsh, a França terá pela frente Marrocos – reencontro que acontece após ambos países se enfrentarem nas semifinais da Copa do Mundo masculino, no ano passado, no Catar. Lá, os franceses passaram.

