Jogos Olímpicos Sem Brasil, grupos do torneio de futebol masculino dos Jogos de Paris são sorteados; confira Depois de vencer as duas últimas edições dos Jogos, a Seleção é a grande ausência da competição

O torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que não terá o Brasil nesta edição, teve seus grupos sorteados nesta quarta-feira (20).

Depois de vencer as duas últimas edições dos Jogos, a Seleção é a grande ausência em Paris, depois de não ter conseguido uma das vagas no Pré-Olímpico Sul-Americano, disputado entre janeiro e fevereiro na Venezuela, que definiu Argentina e Paraguai como os representantes do continente.

A 'Albiceleste', que tem duas medalhas de ouro em sua história (2004 e 2008), ficou no grupo B, com Ucrânia e Marrocos como adversários confirmados. O quarto membro da chave será a seleção que ficar na terceira colocação da Copa da Ásia Sub-23.

Por sua vez, o Paraguai, vice-campeão olímpico em 2004, caiu no grupo D, ao lado de Israel, Mali e o campeão da Copa da Ásia Sub-23.

Dona da casa, a França, que sonha em contar com Kylian Mbappé, está no grupo A com Estados Unidos, Nova Zelândia e o vencedor de uma repescagem entre uma seleção asiática e uma africana.

Outra das favoritas, a Espanha, vice-campeã nos Jogos de Tóquio, ficou no grupo C, com Egito, República Dominicana e o vice-campeão da Copa da Ásia Sub-23.

Nos Jogos Olímpicos, as equipes masculinas de futebol são de categoria sub-23, mas cada país pode convocar até três jogadores acima dos 23 anos.

O torneio começa no dia 24 de julho, dois dias antes da cerimônia de abertura. A final masculina está marcada para o dia 9 de agosto, no estádio Parque dos Príncipes, onde o Paris Saint-Germain manda seus jogos.

Na fase de grupos, os dois primeiros de cada chave se classificam para as quartas de final.

Composição dos grupos do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024:

Grupo A

França

Nova Zelândia

Estados Unidos

Vencedor da repescagem Ásia-África

Grupo B

Argentina

Marrocos

Terceiro da Copa da Ásia Sub-23

Ucrânia

Grupo C

Vice-campeão da Copa da Ásia Sub-23

Espanha

Egito

República Dominicana

Grupo D

Campeão da Copa da Ásia Sub-23

Paraguai

Mali

Israel

NOTA

A Copa da Ásia Sub-23 será disputada no Catar de 15 de abril a 3 de maio. A última vaga a ser definida será a da repescagem Ásia-África, entre o quarto colocado da Copa da Ásia Sub-23 contra Guiné.

