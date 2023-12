Sem brasileiros, confira os indicados ao Rei da América 2023

A- A+

O jornal "El País", do Uruguai, divulgou nessa quinta-feira (28) os indicados ao prêmio "Rei da América". A premiação acontece neste domingo (31) e é dada ao melhor jogador da temporada no continente sul-americano.

Dentre os finalistas, apesar de não ter nenhum jogador brasileiro, três atuaram no futebol nacional em 2023, sendo eles Germán Cano e Jhon Arias, ambos do Fluminense, e Luís Suárez, ex-Grêmio. O uruguaio De La Cruz, ex-River Plate e reforço do Flamengo, também concorre ao prêmio.

Em números, Cano e Suárez apresentaram as melhores estatísticas. O argentino, que conquistou o título da Libertadores, marcou 40 gols em 61 partidas pelo Tricolor das Laranjeiras. Já 'El Pistolero' ajudou o Grêmio a conquistar o vice-camepeonato do Brasileirão e contribuiu com 29 gols e 17 assistências em 54 partidas na temporada.

Em posições diferentes dos artilheiros, Jhon Arias se destacou no quesito assistências, contribuindo com 17 em 61 partidas. Já De La Cruz foi peça fundamental na conquista do título do Campeonato Argentino pelo River Plate.

Melhor Treinador

Os finalistas da premiação de melhor treinador também foram indicados. Estão concorrendo ao prêmio Abel Ferreira, campeão brasileiro pelo Palmeiras, Fernando Diniz, campeão da Libertadores e vice do Mundial, pelo Fluminense, Luiz Zubeldía, campeão da Copa Sul-Americana pela LDU, além dos técnicos Lionel Scaloni, da Argentina, e Marcelo Bielsa, da Seleção do Uruguai.

