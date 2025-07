A- A+

Maioridade Sem celulares, com estrelas: Yamal prepara 'festa secreta' em Ibiza para seus 18 anos, diz rádio Celebração estaria marcada para o próximo dia 12 e teria 'regras estritas' para convidados

Uma das principais estrelas do futebol da atualidade, Lamine Yamal está prestes a chegar à maioridade — e, para esse marco, planeja uma "festa secreta" no balneário de Ibiza. As informações são da rádio espanhola Cope, segundo a qual a celebração, marcada para o próximo dia 12 de julho, "deixou até os jornalistas esportivos mais experientes sem palavras".

Yamal completa 18 anos em 13 de julho. Juanma Castaño, apresentador do programa El Partidazo, da Cope, falou sobre os preparativos do festejo na atração. A data do evento marca também o aniversário de outra joia espanhola, Nico Williams, o que aumentou o burburinho sobre o evento.

Segundo o jornalista Víctor Navarro, a festa vai reunir cantores "muito importantes", de renome internacional, e o local exato da festa só será anunciado aos convidados com um ou dois dias de antecedência. Não há detalhes sobre quem deve cantar na celebração, mas a imprensa espanhola especula nomes como Bad Gyal e Ozuna, numa programação bem ao feitio da geração Z.

As regras da festa serão estritas: nada de celular. A jornalista Helena Condis, também da Cope, disse que o objetivo é preservar a privacidade dos envolvidos nesse marco da maioridade de Yamal.

"Este aniversário de 18 anos não é apenas uma celebração pessoal, mas também um reflexo do fenômeno midiático em que Lamine Yamal se tornou. Com apenas 17 anos, ele já foi peça-chave na equipe de Luis de la Fuente durante a Eurocopa, quebrou recordes de precocidade no Barça e despertou um fervor quase fanático nas redes sociais", destacou a Cope.

