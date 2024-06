Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vence Finlândia em amistoso; Itália só empata

A- A+

Sem poder contar com Cristiano Ronaldo, que recebeu uma semana de folga por ter disputado a final da Copa do Rei Saudita na última sexta-feira, assim como Rúben Neves, Portugal derrotou a Finlândia por 4x2, em amistoso preparatório para a Eurocopa, nesta terça-feira (04), no estádio José Alvalade, em Lisboa. Já a Itália não passou de um empate sem gols com a Turquia.

Quando a bola rolou, Portugal não demorou para ter o domínio do jogo e chegou a ter quase 70% de posse de bola. A superioridade se transformou em gol aos 16 minutos, quando Vitinha cruzou na segunda trave e Rubens Dias apareceu livre para empurrar para o fundo das redes.

A Finlândia até tentou sair em busca do empate, mas era pouca efetiva. Já Portugal foi mais incisivo e chegou ao segundo gol aos 48. Conceição foi derrubado dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Diogo Jota deslocou Hradecky e ampliou. O terceiro saiu apenas no segundo tempo. Aos nove, Bruno Fernandes arriscou de fora da área e fez um bonito gol.

Em grande vantagem, Portugal se acomodou e chegou a sofrer um susto da Finlândia. Aos 26, Pukki recebeu em velocidade e mandou de cavadinha para o gol. O mesmo Pukki, aos 31, fez o segundo em um chute rasteiro de dentro da área.

Mas Portugal conseguiu se reencontrar na partida e fez o quarto para acabar de uma vez com a pressão da Finlândia. Aos 38, Bruno Fernandes recebeu de Conceição, após uma saída de bola errada do adversário, e chutou no contrapé de Hradecky para marcar mais um E a equipe da casa só não fez o quinto, pois a bola de Conceição, já no fim, acertou a trave.

A equipe portuguesa ainda tem mais dois amistosos antes da Eurocopa. No sábado, enfrenta a Croácia. Já na terça-feira, o desafio é diante da Irlanda.

ITÁLIA E TURQUIA EMPATAM

Na Itália, a seleção da casa fez um jogo duro com a Turquia, na base de muitas faltas, sendo 18 só no primeiro tempo, e não saiu de um empate sem gols, antes da Eurocopa. O jogo também foi de poucas chances de gol.

A melhor chance da equipe italiana foi no minuto final do primeiro tempo. Cristante arriscou o chute e mandou na trave. Na segunda etapa, faltou inspiração para as equipes, mas foi a Turquia quem teve a grande oportunidade. Demiral pegou a sobra, após cobrança de escanteio, e parou em uma defesa, à queima-roupa, de Vicario.

A Itália volta a campo no próximo domingo, às 15h45 (horário de Brasília), para enfrentar a Bósnia e Herzegovina, no último jogo antes da Eurocopa.

