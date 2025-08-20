A- A+

Futebol Sem Derik, suspenso, Sport terá mudanças no ataque diante do Palmeiras Jogador recebeu o terceiro cartão amarelo ao tirar a camisa na comemoração do gol contra o São Paulo

O Sport não terá o atacante Derik para o confronto diante do Palmeiras, segunda-feira (25), no Allianz Parque, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo ao tirar a camisa na comemoração do gol contra o São Paulo, no empate em 2x2 do Leão com o Tricolor, na Ilha do Retiro.





Sem Derik, o técnico Daniel Paulista tem como opções os atacantes Pablo, Ramirez e Barletta, sendo o primeiro o mais cotado para começar jogando. Foi ele, inclusive, quem entrou no lugar do camisa 18 no final da partida contra o São Paulo.

Quanto a Gonçalo Paciência, o centroavante não faz mais parte dos planos do Sport e o clube tenta uma negociação com outra equipe. Vale citar que a janela de transferências se encerra no dia 2 de setembro.

Por falar em transferências, o Sport também não descarta a chegada de mais peças para o setor ofensivo. Derik, por exemplo, foi um dos nomes que desembarcaram no Leão recentemente, assim como Léo Pereira e Matheusinho.

"A janela está aberta e estamos procurando reforços, mas precisamos encontrar atletas que se encaixem dentro do perfil que trouxemos. Não é para trazer por trazer, justificando para o (lado) externo. Algumas contratações que fizemos foram criticadas pelo externo, rotulando os jogadores como se não fossem de Série A, mas estão performando de maneira satisfatória", apontou o técnico Daniel Paulista.

Derik se tornou uma das principais peças do setor ofensivo da equipe. Em seis jogos, o atacante balançou as redes duas vezes - também deixou o dele no empate em 2x2 com o Santos, na Ilha do Retiro.

Lateral

Vale citar que o Sport também não terá o lateral-esquerdo Igor Cariús. O jogador sofreu uma lesão na panturrilha no jogo contra o São Paulo e só deve voltar aos gramados no final de setembro. Sem ele, Kévyson deve pintar como titular.

