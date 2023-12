A- A+

PREMIER LEAGUE Sem dificuldades, Arsenal vence Wolverhampton e se consolida na liderança do Campeonato Inglês No momento, a diferença para o Manchester City, segundo colocado, é de quatro pontos

O Arsenal venceu, sem grandes dificuldades, o Wolverhampton por 2 a 1, neste sábado (2), e se manteve na liderança do Campeonato Inglês, com 33 pontos. No momento, a diferença para o Manchester City, segundo colocado, é de quatro pontos. A equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola tem a chance de diminuir a vantagem neste domingo (3), em clássico contra o Tottenham, às 13h30 (horário de Brasília).

O início de jogo do Arsenal no Emirates Stadium foi avassalador. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, após bela troca de passes, Bukayo Saka abriu o placar com chute cruzado, tirando do goleiro. Pouco depois, aos 13, o capitão da equipe, Odegaard, recebeu assistência de Zinchenko para ampliar para 2 a 0.

Os Wolves só conseguiram descontar aos 41 minutos do segundo tempo. O brasileiro Matheus Cunha aproveitou sobra de bola dentro da área e, em chute forte, em meia altura, marcou o bonito e único gol do time na partida.

O Arsenal volta em campo pela Premier League na próxima terça-feira (5), para enfrentar o Luton Town, fora de casa, às 17h15 (horário de Brasília). Já o Wolves, 13° na tabela com 15 pontos, encara o Burnley no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 16h30.

