Sem dificuldades, Sport passa pelo Zumbi-AL e avança à terceira fase da Copinha

A- A+

O Sport segue vivo e sem tomar gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No primeiro mata-mata da competição sub-20, o Rubro-negro não teve dificuldades para passar pelo Zumbi-AL, na tarde desta quinta-feira (12), em Cravinhos. O Leão derrotou os alagoanos por 3x0 e se classificou para a terceira fase do certame. Agora, aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e Comercial, que se enfrentam às 21h45, em Araraquara.

No pesado gramado do Estadio Municipal José Vessi, o Sport viu sua vida ser facilitada ainda aos 14 minutos de bola rolando. Eduardo, do Zumbi, deu entrada dura em Gean e foi expulso com cartão vermelho direto pelo árbitro da partida. Com a superioridade numérica, não demorou ao clube pernambucano abrir o placar.

Aos 19, Matheusinho recebeu pela direita e fez o cruzamento para a área. Livre, Gean cabeceou para o fundo das redes e botou o Leão em vantagem. Confortável no jogo, o Sport não sofria ameaças do adversário e incomodava os alagoanos com frequência. Até que aos 39 minutos, Marcelo Henrique recebeu de Caíque e ampliou o marcador.

Com um a menos e com a necessidade do resultado, o Zumbi se lançou para o ataque na volta do intervalo, e chegou a ameaçar a meta rubro-negra. No entanto, ainda aos oito, o Sport resolveu acabar com qualquer reação dos rivais. O zagueiro Marcelo Ajul recebeu pela direita e passou pela marcação sem grandes dificuldades. Com calma, cruzou para trás e achou Juan Xavier, que bateu com categoria para fazer 3x0.

Na busca pelo gol de honra, o Zumbi ainda teve um pênalti ao seu favor na reta final do encontro. Porém, o goleiro Paulo Victor ainda contou com a colaboração da trave esquerda para defender a cobrança de Vítor e dar números finais ao duelo.

Veja também

Futebol Internacional Indiciado por dirigir bêbado, Joelinton vai a julgamento na Inglaterra