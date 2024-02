A- A+

Campeonato Pernambucano Sem dificuldades, Sport vence Flamengo-PE, no Lacerdão, e retoma liderança do Estadual Time rubro-negro chegou aos 15 pontos, ficando um à frente do Náutico na tabela

O olho estava no Bahia, mas quem entrou em campo diante do Flamengo de Arcoverde mostrou serviço para o técnico Mariano Soso. Em confronto realizado para pouco mais de três mil torcedores, no Lacerdão, em Caruaru, na noite desta quinta-feira (1º), o Sport não teve dificuldades para derrotar o time sertanejo, por 3x0, e voltar à liderança do Campeonato Pernambucano. O resultado deixa o Leão com 15 pontos, enquanto o Tigre segue na lanterna, com apenas um ponto somado.

Em relação ao time que iniciou o duelo com o Afogados, apenas Pedro Lima, Pedro Vilhena e Zé Roberto apareceram na formação titular, mas desde o primeiro minuto, o Sport esteve determinado em conseguir os três pontos, resolvendo a partida ainda no primeiro tempo. Ora pela direita, ora pela esquerda, o Leão buscava envolver o Flamengo-PE e não demorou a abrir o placar. Logo aos seis minutos, Zé Roberto tabelou com Paulinho pela esquerda e bateu cruzado. A bola encontrou Arthur Caíke, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Arthur Caíke e Zé Roberto ficaram perto de ampliar o marcador em seguida, mas pararam em boas defesas de Boer. Na única boa oportunidade construída na etapa inicial, o Tigre assustou com Guilherme, mas Thiago Couto espalmou para escanteio. Dando sequência à blitz, foi a vez de Fabinho aparecer. Aos 28, o volante deu um spoiler do que estava por vir, em cabeçada com perigo. Sete minutos mais tarde, contudo, o camisa 7 recebeu de Pedro Vilhena e tocou na saída do goleiro para fazer 2x0.

Com o resultado encaminhado, o Sport diminuiu o ímpeto no segundo tempo. Sob a chuva que passou a cair em Caruaru, e diante do pesado campo do Lacerdão, Mariano Soso não demorou a fazer as cinco substituições a que tinha direito. E foi com o fôlego renovado que o Leão chegou ao terceiro gol, aos 39. Pedro Lima tabelou com Domínguez e chutou forte. A bola ainda tocou na mão de Boer antes de entrar. O gol que selou a vitória leonina foi o primeiro do prata da casa no profissional.

Ficha do jogo

Flamengo-PE 0

Guilherme Boer; Medina, Geovani, Matheus Vinícius e Joelzinho; João Gabriel, Guilherme (Jhonata) e Cal (Wendel); Ronaldo Mendes (Alisson), Wellington (Léo Pedro) e Juan Kelsen. Técnico: Toninho Pesso.

Sport 3

Thiago Couto; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Renzo e Roberto Rosales; Fabinho, Ítalo (Felipe) e Pedro Vilhena (Pablo Dyego); Paulinho (Romarinho), Arthur Caíke (Fabricio Domínguez) e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Mariano Soso.

Local: Lacerdão (Caruaru/PE)

Árbitro: Luiz Cláudio Sobral

Assistentes: Fernando Antônio da Silva Júnior e Túlio de Farias Ribeiro Caldas

Gols: Arthur Caíke, aos 6', Fabinho, aos 35' do 1T e Pedro Lima, aos 39' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Medina (FLA)

Público: 3.107 torcedores

Renda: R$ 91.890,00

