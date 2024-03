A- A+

Copa do Nordeste Sem dificuldades, Sport vence Juazeirense e vai encarar o Ceará nas quartas da Copa do Nordeste Leão dominou o adversário baiano em noite de reencontro com o torcedor em jogos organizados pela CBF, na Arena de Pernambuco

Um empate bastava. Mas no reencontro com o torcedor em competições organizadas pela CBF, o Sport dominou a Juazeirense e carimbou a primeira colocação do Grupo A da Copa do Nordeste, com 17 pontos, para ir às quartas de final. Em duelo realizado na Arena de Pernambuco, na noite desta quarta-feira (27), o Rubro-negro bateu a equipe baiana por 3x0, com gols de Gustavo Coutinho, Barletta e Fabricio Domínguez. Na próxima fase, o time dirigido por Mariano Soso vai encarar o Ceará, em jogo único, também em São Lourenço da Mata.

A ida ao mata-mata também garante mais receita ao Sport. Depois de abocanhar R$ 3,3 milhões por participação na primeira fase, o Leão vai ver mais R$ 525 mil entrar nos cofres do clube, totalizando R$ 3,825 milhões.. Uma ida à semifinal premia o clube com R$ 735 mil.

O jogo

O primeiro tempo foi de tranquilidade para os 9.118 torcedores que compareceram à Arena de Pernambuco. Em jogo de total domínio da equipe pernambucana, a ansiedade era para saber a que momento as redes iriam ser balançadas. Para se ter uma ideia, enquanto o time da casa chutou 11 vezes, a Juazeirense sequer finalizou nos 52 minutos jogados na etapa inicial.

Novidade no time titular, Fábio Matheus foi bastante participativo. Ainda no primeiro minuto, o prata da casa recebeu boa bola de Romarinho, mas parou no goleiro João Guilherme. Alan Ruiz, de fora da área, também parou no arqueiro adversário. Lucas Lima, por sua vez, viu seu chute passar rente à trave esquerda. Aos 35, no entanto, o Leão abriu o placar. Principal jogador da noite, Romarinho fez grande jogada pela esquerda driblando três marcadores e rolou para Gustavo Coutinho só empurrar para o fundo do gol.

Sem conseguir jogar, a Juazeirense ainda facilitou a vida do Sport no primeiro tempo. Após falta sobre Romarinho, Luis Soares recebeu o segundo amarelo e foi expulso, aos 51.

Com um a mais e à frente no placar, o Sport chegou a ter 73% da posse de bola na etapa complementar e teve ainda mais facilidade para definir o confronto. Acionados na volta do intervalo, Barletta e Fabricio Domínguez contribuíram para a ampliação do resultado. Aos 18, o atacante recebeu bom lançamento de Felipe e tocou por baixo de João Guilherme. Já o volante, depois de passar perto duas vezes, tentou cruzamento rasteiro aos 25, e viu a bola desviar no marcador para enganar o goleiro baiano.

Confrontos

Com o fim da fase de grupos, foram definidos os quatro confrontos das quartas de final. Nesta etapa, os jogos são entre times do mesmo grupo. Além de Sport x Ceará, CRB x Botafogo-PB, Bahia x Náutico e Fortaleza x Altos-PI agitam a próxima fase. Segundo consta no site da CBF, os duelos serão realizados entre os dias 10 e 11 de abril.

Ficha do jogo

Sport 3

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere (Pedro Martins), Luciano Castán e Felipinho (Roberto Rosales); Felipe, Fábio Matheus (Fabricio Domínguez), Alan Ruiz (Chrystian Barletta) e Lucas Lima; Romarinho (Tití Ortiz) e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Juazeirense 0

João Guilherme; Edson (Gean), Zé Romário, Wendell e Yan Ferreira; Waguinho (Romarinho), Elivélton Baixola (Alexsandro) e Patrik; Luis Soares, Pedro Henrique e Ian Augusto (Bruno Matos). Técnico: Evandro Guimarães.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (FIFA) e Francisco Marcondes Mendes Simão (ambos do CE)

Gols: Gustavo Coutinho, aos 35' do 1T, Barletta, aos 18', e Fabricio Domínguez, aos 25' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Roberto Rosales, Lucas Lima (SPT); Luis Soares, Pedro Henrique, Zé Romário, João Guilherme, Ian Augusto (JUA)

Cartão vermelho: Luis Soares (JUA)

Público 9.118 torcedores

Renda R$ 123.860,00

