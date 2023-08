A- A+

Futebol Sem divisão em 2024, Santa repete fracasso de outros clubes tradicionais do Brasil Assim como o Tricolor, equipes como CSA, Paraná, Remo e Portuguesa já conviveram (ou convivem) com temporadas sem ocupar as quatro divisões do futebol do Brasil

Eliminado na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro e sem ter conseguido vaga na competição para edição de 2024, o Santa Cruz dependia de um acesso do Retrô para ter calendário nacional no ano que vem. Mas com a eliminação da Fênix nas oitavas de final da quarta divisão, o maior pesadelo aconteceu: o Tricolor só terá na temporada seguinte disputas pelo Campeonato Pernambucano e da pré-Copa do Nordeste - se passar da fase preliminar do regional, participará ainda da etapa de grupos. Cenário já vivido por outros clubes tradicionais do Brasil.

Assim como o Santa, outras equipes já sofreram com um calendário sem divisão nacional. No Nordeste, um caso é o CSA, hoje na Série C. Em 2011 e 2015, a equipe ficou sem atuar por competições fora do âmbito local. Os alagoanos também já sofreram com presenças passadas na segunda divisão do Alagoano.

No Norte, o Remo, também presente na atual Série C, ficou sem calendário nacional em 2011, disputando apenas o Campeonato Paraense. Em 2009 e 2013, a equipe também estava sem divisão, mas jogou a Copa do Brasil - algo que o Santa Cruz não terá em 2024.

Campeão da Série C, em 2011, e da B, em 2014, o Joinville está sem divisão nacional. Neste ano, não obteve a vaga para a Série D em 2024. Para jogar a Copa do Brasil no ano que vem, o clube precisa vencer a Copa Santa Catarina, que começa dia 30 de agosto.

O Paraná também não disputa sequer a Série D e, para piorar, está na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Neste ano, o clube entrou em campo em um intervalo de apenas dois meses, de abril a junho, não avançando de fase no torneio estadual.

Clube que já incomodou os grandes de São Paulo no passado, com título da Série B em 2011, a Portuguesa está sem divisão desde 2021. Para jogar a Série D em 2024, a Lusa precisa ganhar a Copa Paulista. O clube atualmente lidera o Grupo 3.

Caso o Pernambucano mantenha o formato de 12 jogos na primeira fase e contando com a partida agendada da pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz só tem 13 duelos garantidos em 2024. Para aumentar esse número, o Tricolor terá de avançar à fase de grupos do Regional e chegar ao mata-mata do Estadual.

Em 2023, o Santa entrou em campo 39 vezes. Ao todo, venceu 13, 16 empates e 10 derrotas, com um aproveitamento de 47%.

