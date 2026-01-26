A- A+

Futebol Sem Dodô e com Juninho: Náutico pode poupar titulares diante do Retrô Timbu já está classificado para as semifinais do Campeonato Pernambucano 2026

Líder isolado do Campeonato Pernambucano e já classificado para as semifinais, o Náutico pode poupar alguns titulares no confronto desta quarta-feira (28), contra o Retrô, nos Aflitos, pela sexta rodada da competição. Uma mudança é certa. Expulso perante o Santa Cruz, Dodô desfalca o time.

Na ausência do camisa 10, o Náutico pode promover a estreia do meia-atacante Juninho. Recuperado de uma cirurgia no joelho, o atleta foi relacionado para o duelo perante o Santa, mas não entrou em campo.

“É um jogador que a gente pretende utilizar no próximo jogo. Está em um nível muito bom, que me surpreende no dia a dia. Com um nível de compreensão do que estamos fazendo, com envolvimento do que pode fazer. Ele pode executar três funções (em campo). Ele pode jogar (na posição) em que está Vinícius ou Dodô. Ganhamos mais uma opção. Estamos ansiosos para vê-lo, mas precisamos respeitar o processo porque é um atleta que estava quase três meses parado”, declarou o técnico Guilherme dos Anjos.

Outro nome que pode ganhar espaço na equipe é o do atacante Rosa, de 17 anos. “Temos um garoto da base que precisamos oportunizar dentro do possível. Rosa vem chamando atenção de uma forma absurda no dia a dia. Talvez seja o momento de procurar a entrada de um jogador que talvez tenha um futuro brilhante”, disse.

