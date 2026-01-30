A- A+

Futebol Sem Dodô e outros três poupados, Náutico encerra preparação para pegar o Vitória Timbu entra em campo neste sábado (31), no Arthur Tavares, pela rodada final do Campeonato Pernambucano

O Náutico não terá quatro titulares para a partida contra o Vitória, neste sábado (31), no Arthur Tavares, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Pendurados e suspensos integram a lista de ausências, além de um jogador que ficará fora do confronto por um motivo especial.





“Dodô foi liberado para acompanhar o nascimento da filha. Optei por deixá-lo ficar com a família por ser a última rodada. Na sequência, ele volta a treinar normalmente”, indicou o técnico Hélio dos Anjos, reforçando que o Náutico terá mudanças em outros setores.

“Força máxima não vamos colocar. Temos jogadores pendurados, outros com terceiro cartão amarelo e eles não vão seguir viagem. A importância do jogo é grande e não podemos ficar sem somar pontos por duas rodadas seguidas. Não teremos alteração em função de qualquer resultado, mas, acima de tudo, buscamos sempre a melhora”, explicou.

Os jogadores pendurados são o zagueiro Mateus Silva e o volante Samuel. Já Junior Todinho, com três cartões amarelos, está suspenso. Na lateral esquerda, Léo Jance, recém-contratado pelo Náutico, deve iniciar no banco de reservas.

“Léo é um jogador extremamente ofensivo, com uma base boa, jovem e já treinou ontem. Ele vai acompanhar a delegação, mas, baseado naquilo que queremos em termos de intensidade, ele está um pouco abaixo. Ele até pode ser usado no decorrer da partida, mas deve ir como opção (no banco de reservas)”, apontou.

O Náutico deve ir a campo com Muriel; Arnaldo, Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Auremir, Wenderson e Juninho; Felipe Saraiva, Vinícius e Paulo Sérgio.

