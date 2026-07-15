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Futebol Sem Dodô, mas com Jean Carlos; veja como o Náutico chega para enfrentar o CRB Timbu encara o Galo no Rei Pelé, quinta-feira (16), pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Náutico encerrou nesta quarta-feira (15) os preparativos para o jogo contra o CRB, quinta-feira (16), no Rei Pelé, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na lista de relacionados, o meia Dodô segue afastado, após imbróglio envolvendo a ausência de um treinamento na semana passada. Por outro lado, Jean Carlos pode estrear pelo Timbu.

"Sabe o que eu falei para Jean? 'Você só vai para o jogo se estiver bem, com a cabeça'. Não quero correr o risco com um jogador valioso taticamente. Jean está indo porque treinou e me procurou dizendo que está bem, está alegre", afirmou o técnico Hélio dos Anjos.

O zagueiro Betão segue fora da equipe. Hélio comentou que o atleta foi liberado por alguns dias do trabalho por conta de um problema de saúde com o pai e perdeu alguns treinamentos. Com isso, o Náutico deve seguir com a zaga tendo Wanderson e Gustavo Henrique.

O lateral-direito Arnaldo se recuperou de uma lesão na coxa e foi relacionado para o confronto, mas não deve começar o jogo entre os titulares. Ainda em recuperação de problemas musculares, Paulo Sérgio segue fora do time. Vale citar que o Náutico anunciou recentemente as dispensas do goleiro Arthur, do volante Ramon Carvalho, do meia Felipe Cardoso e do atacante Felipe Saraiva.

O Náutico deve ir a campo com Muriel; Matheus Ribeiro, Gustavo Henrique, Wanderson e Igor Fernandes; Leonai, Luiz Felipe e Wenderson; Júnior Todinho, Derek e Victor Andrade.

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