A- A+

Futebol Sem Escócia, sem festa: escoceses vibram com retorno da seleção aos mundiais Pela terceira rodada da primeira fase do Grupo C, a Escócia enfrenta o Bahia, nesta quarta-feira (24), em Miami

"No Scotland, No Party" (Sem Escócia, sem festa, em tradução livre) foi um lema criado pela "Tartan Army", torcida oficial da seleção escocesa, para representar os torcedores que costumam viajar ao redor do mundo para acompanhar o país nos mundiais. Depois de 28 anos de espera, eles estão de volta. Independente do resultado, a celebração está garantida. O maior título foi conquistado fora dos gramados. Estar na Copa do Mundo é "provar que a Escócia existe”.

Morando no Brasil há mais de 30 anos, o professor Eric Armour, de 67 anos, conhece de perto a emoção de ver a Escócia em uma Copa do Mundo. “Eu estava em Glasgow em setembro de 1973 quando Joe Jordan marcou o gol de cabeça que nos classificou para a Copa do Mundo de 1974. Tinham mais de 100 mil pessoas no estádio no jogo que vencemos a Tchecoslováquia por 2x1. Essa explosão de alegria é algo que me lembro mais do que a própria Copa”, contou.

Identidade

“Somos uma nação pequena, de pouco mais de cinco milhões de habitantes. Por isso, os escoceses querem sempre mostrar que existem, defender a identidade do país. Se não lutarmos por isso, nós vamos sumir”, completou Eric, que também é vocalista da banda The Kilties, que se reúne em São Paulo para cantar músicas escocesas.

Eric chegou ao Brasil em 1990 para atuar em projetos de educação com a Igreja Católica no Sertão da Bahia. Ficou de vez. Mudou-se para São Paulo, onde casou e teve três filhos. “A tática era os meninos nascerem no Brasil, aprenderem a jogar futebol aqui e depois atuarem pela seleção da Escócia, mas não deu certo”, brincou.

Encanto

O primeiro jogo entre Brasil e Escócia em Copas foi em 1974, mas a partida que ficou marcada na mente de Eric foi o duelo no Mundial de 1982, na Espanha, vencido pelos brasileiros por 4x1.

“Eu estava no jogo. Tinham mais de 20 mil escoceses em Sevilla. Eu não conhecia tanto aqueles jogadores, mas na época todos já adoravam o time de 1970 com Pelé. Mas quando esse de 1982 entrou em campo, nós falamos ‘uau’. Foi como ver o Rio de Janeiro pela primeira vez. Aqueles atletas tinham uma aura diferente. O toque de bola tinha uma beleza incrível. Nós perdemos, mas saímos alegres”, relembrou.

Em 2026, a Escócia chegou ao Mundial após uma classificação heroica diante da Dinamarca, vencendo por 4x2. Resultado que permitiu Eric ser menos comedido nas avaliações.

“Nosso time é limitado, mas sabe jogar. Temos McTominay, que pode fazer a diferença. Quem sabe não podemos empatar com o Brasil ou até mesmo vencer. De toda forma, os escoceses vão comemorar. Afinal, já diz o ditado: “No Scotland, no Party”.

Veja também