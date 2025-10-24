A- A+

Futebol Sem espaço no Real Madrid, Endrick vira plano B do Getafe para janeiro, diz jornal Clube busca atacante por empréstimo após frustrar tentativa por Gonzalo; brasileiro ainda não jogou sob comando de Xabi Alonso

O Getafe definiu suas prioridades para o mercado de janeiro, e uma delas tem nome brasileiro. O clube azul, que enfrenta sérias dificuldades ofensivas, apenas nove gols em nove jogos na LaLiga, incluiu Endrick como plano B para reforçar o ataque caso não consiga a contratação de Gonzalo, atacante do Real Madrid que já havia sido tentado no meio do ano.

De acordo com o jornal espanhol As, o presidente Ángel Torres voltou a pedir Gonzalo ao clube merengue, mas o negócio é considerado difícil: o jogador tem propostas de times da Espanha, Inglaterra e Alemanha, e tende a escolher um destino com mais visibilidade.

Com a opção de Gonzalo praticamente descartada, o Getafe passou a mirar Endrick, outro atacante do Real Madrid que também vive situação delicada com Xabi Alonso. O brasileiro de 19 anos ainda não jogou um minuto sequer na temporada e viu sua frustração aumentar após um episódio no último fim de semana, quando se irritou ao ficar no banco diante do próprio Getafe, no Coliseum Alfonso Pérez.

Durante o aquecimento, Xabi Alonso chamou Brahim Díaz para o jogo e deixou Endrick esperando. O atacante reagiu chutando uma garrafa d’água, o que irritou o treinador, que acabou optando por colocar Gonzalo em campo. O ato rendeu ao brasileiro uma suspensão interna, ampliando o distanciamento com o técnico.

Alvo do Marselha

De acordo com a ESPN em publicação nesta quarta-feira, um dos interessados é o Olympique de Marselha, que lidera o Campeonato Francês sob comando de Roberto De Zerbi. O clube vê em Endrick uma aposta de impacto imediato e estaria disposto a oferecer um empréstimo até o fim da temporada. O brasileiro enfrentaria concorrência de Aubameyang, Maupay e do lesionado Gouiri, mas teria mais chances de atuar do que em Madri.

