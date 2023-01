A- A+

Santa Cruz Sem estrear pelo Santa Cruz, Anderson Paraíba encerra vínculo com o clube Jogador de 31 anos vai atuar no futebol dos Emirados Árabes

Sem entrar em campo de forma oficial com a camisa do Santa Cruz, o meia Anderson Paraíba está deixando o clube. A informação foi passada pelo próprio Tricolor na noite desta terça-feira (3), em comunicado enviado à imprensa. O atleta vai atuar no futebol dos Emirados Árabes.

"O meia Anderson Paraíba, em comum acordo com a diretoria, não faz mais parte do elenco coral. O atleta recebeu uma proposta do exterior. Desejamos sorte na carreira", informou o Santa Cruz.

Contratado pelo Santa Cruz em novembro, Anderson Paraíba tem 31 anos e passou por dois clubes na temporada passada. Pelo Botafogo/PB fez 15 jogos, contribuindo com um gol e duas assistências. Pelo Remo, foi acionado em oito oportunidades.

Sem o meia, que se despediu dos companheiros nesta terça, o Santa segue se preparando para o primeiro desafio da temporada. Nesta quinta-feira (5), a Cobra Coral tem compromisso marcado perante o Caucaia, às 21h30, no Arruda, pela pré-Copa do Nordeste.

Veja também

Futebol Luis Suárez é recebido com festa pelos gremistas em Porto Alegre