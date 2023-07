Sem futebol, Santa Cruz terá bastidores agitados até final de 2023

A- A+

O fato de o Santa Cruz não ter mais jogos em 2023 não significa que o clube entrará completamente de férias. O futebol pode ter parado, mas os bastidores seguem agitados. A começar pelas eleições presidenciais no final do ano. Temas como Recuperação Judicial, implantação do modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e recomposição da comissão técnica e elenco também serão debatidos ao longo de um ano que já é o pior da história do Tricolor.





Por meio de um documento assinado em fevereiro deste ano pelo presidente do clube, Antônio Luiz Neto, ficou definido que as eleições presidenciais do clube acontecerão no dia 3 de dezembro. Ainda não há chapas formadas com os candidatos que disputarão o cargo máximo do Executivo. Segundo o estatuto, só poderão votar os associados adimplentes que fazem parte do quadro há pelo menos um ano.



Com relação ao pedido de recuperação judicial, o Santa Cruz ingressou com requerimento solicitando a prorrogação do prazo que suspende as ações e execuções contra o clube. O Tricolor já havia pedido um prazo de seis meses no início do ano e, agora, busca a extensão por mais 180 dias. O ato, contudo, ainda precisa ser homologado.



Recentemente, os presidentes do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, e da comissão da SAF, Eduardo Cavalcanti, foram afastados. O clube ainda não marcou a Assembleia Geral de Credores, mas publicou o plano de pagamento ao grupo, com um desconto de 90% da dívida, orçada em R$ 200 milhões. Sobre a SAF, tudo ainda está no campo das negociações, embora o mandatário coral, em entrevista à Rádio Jornal, tenha dito que o assunto está próximo de um desfecho. "Estamos praticamente com todos os detalhes acertados. Vai ser a solução para o Santa Cruz, vai pagar a dívida, salvar com uma administração nova", disse. De concreto, contudo, apenas o fato de que a aprovação da constituição do modelo de gestão está subordinada ao Executivo.



Com relação à diretoria e comissão técnica, tudo vai depender do cenário político do clube no final do ano. O técnico Evaristo Piza, contratado na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro, já se colocou à disposição para permanecer no Santa. Obviamente, um novo elenco será formado, a depender também do futuro do Tricolor.



Para disputar a quarta divisão em 2024, o Santa precisará torcer para o Retrô conseguir o acesso à Série C. Caso contrário, vai encarar o maior hiato sem jogos em uma temporada e, no ano seguinte, só terá compromisso assegurado no Campeonato Pernambucano e na pré-Copa do Nordeste. O Tricolor terá que passar na preliminar do regional para alcançar a fase de grupos.

