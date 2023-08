A- A+

Futebol Sem futebol vistoso, mas com regularidade: Marchiori cita favoritos na Série C Técnico do Náutico colocou o clube na lista, além de outras seis equipes que também brigam pelo acesso à Série B

Regularidade e competitividade. Reforçando os dois pontos, o técnico do Náutico, Fernando Marchiori, traçou os clubes que, na opinião dele, são os favoritos ao acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Lista que inclui o próprio Timbu, mas que deixou claro que, na competição, não há representantes de um “futebol vistoso”.

“Algumas equipes têm regularidade e competitividade. Caso do Operário e do Náutico. Perdemos um jogo dos últimos 12. O Operário é o único invicto em casa. Tem o Paysandu, que teve uma evolução grande com a chegada do professor Hélio (dos Anjos). O Volta Redonda também. O Amazonas teve um crescimento, estagnou, mas voltou. O São Bernardo tem uma equipe competitiva, boa. O Brusque também. A Série C é pautada pelo equilíbrio”, afirmou.

Dos sete clubes citados por Marchiori, apenas o São Bernardo não está no G8. O Amazonas é o líder, com 28 pontos. O Brusque está em segundo, com 27. Volta Redonda é o quarto, com 26, tendo a mesma pontuação do Operário, em quinto. Náutico, em sexto, com 24, e Paysandu, em oitavo, com 22, fecham a lista.

O Náutico entra em campo neste domingo (6), contra o CSA, nos Aflitos. De acordo com o treinador, uma pontuação entre 28 e 29 pontos pode ser suficiente para a equipe avançar ao quadrangular.



