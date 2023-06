A- A+

Libertadores Sem Gabigol, Flamengo recebe Racing pela Libertadores; veja escalações e onde assistir O confronto acontece nesta quinta-feira (8), às 21h, no Maracanã

O Flamengo recebe o Racing nesta quinta-feira (8), às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, num duelo decisivo pelo grupo A da Libertadores.

Os argentinos são os líderes do grupo com 10 pontos. O Flamengo é o segundo colocado, empatado em pontos com o Nublese (5). Em caso de derrota nesta quinta (8), a classificação só será decidida na última rodada contra o Aucas.

O Flamengo vem embalado após a goleada diante do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

Gabigol está fora de mais uma partida do Flamengo. O atacante se recupera de uma lesão no quadríceps esquerdo. Outra ausência é o lateral Matheuzinho.

Prováveis escalações:

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira), Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta; Matheus França (Everton Cebolinha), Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Racing: Arias; Mura, Sigali, Piovi e Gabriel Rojas; Gomez, Moreno e Oroz; Matías Rojas, Reniero (Guerrero) e Hauche. Técnico: Fernando Gago.

Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Star+ (streaming).



