Sem Gabriel Santiago, Náutico visita o Vitória, pela Copa do Nordeste

Por muito pouco, o Náutico não passou o Carnaval na liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. Bastava ter segurado o empate diante do Sampaio Corrêa, no Castelão, na rodada passada. O gol sofrido no fim, porém, provocou o 1x0 e tirou a invencibilidade da equipe na competição. De quebra, acabou também com a chance de ficar no topo. A oportunidade de o Timbu se recuperar vem logo nesta quinta (23), às 19h, no Barradão, contra o Vitória.

O Náutico é o segundo colocado do Grupo B, com sete pontos. O Vitória é o sexto, com dois. Os alvirrubros não perdem para os rubro-negros desde 2013, quando foram derrotados por 2x1, no Brasileirão 2013. De lá para cá, os pernambucanos ganharam três jogos e empataram quatro.

“O time está pronto para pegar o Vitória. Vamos entrar como se fosse uma final. Será difícil, mas, trabalhando bem do primeiro até o último minuto, podemos sair com os três pontos de lá”, afirmou o volante Juan Gauto.

Para o confronto, o Náutico não terá o meia Gabriel Santiago, com lesão grau um na coxa direita. A previsão de retorno aos gramados do atleta é de 10 a 15 dias.

Ficha técnica

Vitória

Lucas Arcanjo; Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres;

Dibble, Léo Gamalho e Thiago Lopes.Técnico: Léo Condé

Náutico

Vagner; Diego Ferreira, Anilson, Odivan e Diego Matos; Juan Gauto, Nathan e Souza; Paul Villero, Kayon e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti

Local: Barradão (Salvador/BA)

Horário: 19h

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL). Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Ruan Luiz de Barros Silva

Transmissão: Nosso Futebol e ESPN

