Retrô e Maranhão "adiam" decisão às quartas de final da Série D para Arena de Pernambuco; entenda

Diante dos olhos de 988 torcedores, Retrô e Maranhão se encontraram neste domingo (13), quando também se celebra o Dia dos Pais, no estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza.

Válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o jogo foi encerrado como começou, sem gols.

Apesar do ritmo intenso do primeiro tempo, com boas chances distribuídas entre os dois lados e uma leve superioridade da Fênix, a volta do intervalo teve queda no rendimento dos times. Esse cenário não foi alterado nem mesmo com as substituições feitas pelos dois treinadores.

Por conta disso, a decisão para saber qual deles avança às quartas de final da competição nacional foi "adiada", acontecendo agora somente no próximo sábado (19), às 18h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O vencedor do próximo sábado avança na competição. Em caso de novo empate, a vaga até às quartas de final será decidida através de disputa de pênaltis.

