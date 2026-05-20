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Futebol Sem Guardiola, sem hegemonia? Manchester City vive risco de desmanche após título do Arsenal Saída de Pep pode acelerar reformulação profunda no elenco, com futuro de Rodri e impacto até sobre Haaland em debate

O empate por 1 a 1 com o Bournemouth, no Vitality Stadium, teve peso maior do que apenas um tropeço do Manchester City na reta final da temporada. O resultado confirmou matematicamente o título da Arsenal na Premier League 2025/2026 e, ao mesmo tempo, ampliou a sensação de que o ciclo mais dominante da história recente do futebol inglês pode estar chegando ao fim.

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A imagem dos jogadores do City após o apito final simbolizou o momento. Rodri, Haaland, Foden, Doku e Cherki deixaram o gramado abatidos, enquanto parte da torcida entoava cânticos pedindo a permanência de Pep Guardiola. O técnico, no entanto, evitou dar garantias sobre continuidade.

— Primeiro preciso conversar com Ferran Soriano e com o presidente Khaldoon Al Mubarak. Depois disso, vamos decidir se fico mais um ano. Vamos discutir tudo — afirmou Guardiola.

Embora o treinador espanhol ainda não tenha oficializado sua saída, nos bastidores ingleses o sentimento é de despedida iminente. Ex-goleiro do City e hoje comentarista da BBC, Joe Hart foi direto ao analisar o cenário.

— Está bem claro o que vai acontecer. Era possível ver emocionalmente que todos estavam exaustos. O que construíram em dez anos foi incrível — disse ao programa Match of the Day.

A eventual saída de Guardiola pode desencadear uma transformação profunda no elenco. O clube já confirmou as despedidas de Bernardo Silva e John Stones, mas a preocupação interna vai além.

Rodri para a Espanha

De acordo com o jronal espanhol AS, o nome que mais gera apreensão no Etihad Stadium é o de Rodri. Atual vencedor da Bola de Ouro, o volante tem contrato até 2027, mas voltou ao radar do Real Madrid justamente em meio às dúvidas sobre o futuro de Guardiola.

Mesmo após uma temporada marcada pela recuperação de grave lesão no joelho, Rodri retomou protagonismo. Foram 33 partidas disputadas, 26 como titular e participação decisiva na reta final da campanha, incluindo atuação completa na final da FA Cup.

O City tenta acelerar uma renovação contratual com valorização salarial antes da Copa do Mundo de 2026. Ainda assim, o clube não demonstra total confiança em um acordo imediato.

— Estou tranquilo. Neste momento penso apenas no clube e em terminar a temporada da melhor forma possível. Depois temos a Copa do Mundo — afirmou Rodri após a conquista da FA Cup.

A preocupação do City é estratégica. Internamente, há entendimento de que perder Guardiola e Rodri em sequência representaria um impacto técnico semelhante ao encerramento definitivo da geração mais vencedora da história do clube.

Efeito Guardiola também atinge Haaland

Se a situação de Rodri gera alerta, o futuro de Erling Haaland também voltou ao centro das discussões na Inglaterra.

O atacante renovou contrato até 2034 no início de 2025, em um acordo tratado pelo clube como histórico e suficiente para afastar o interesse de gigantes como Real Madrid e Barcelona. Na ocasião, Haaland deixou claro o peso de Guardiola em sua decisão.

— Foi uma decisão fácil graças ao apoio da diretoria e de Pep Guardiola. Ele é o melhor treinador do mundo — declarou o norueguês no anúncio da renovação.

Embora o vínculo longo dê segurança jurídica ao City, a possível saída de Guardiola levanta dúvidas sobre o projeto esportivo no médio prazo. Especialmente porque o clube também enfrenta o desgaste provocado pelas mais de 100 acusações de supostas irregularidades financeiras investigadas na Inglaterra.

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