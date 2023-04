Sem Hulk, Atlético-MG encara Libertad na Libertadores; veja escalações e onde assistir

A- A+

O Atlético-MG estreia na Libertadores nesta quinta-feira (06) contra o Libertad. A partida começa a partir das 19h (horário de Brasília) no estádio Mineirão.

Outros adversários do grupo G, Athletico-PR e Alianza Lima ficaram no empate no primeiro jogo. Caso vença dentro de casa, o Galo assume a liderança.

Para chegar na fase de grupos, o Atlético-MG passou pela pré-Libertadores. O Galo superou Carabobo-VEN e Millonarios-COL.

No confronto desta noite, o treinador Eduardo Coudet não conta com destaque do Galo nos últimos anos. Hulk está suspenso. Pavón, Hyoran e Bruno Fuchs são os outros desfalques.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Dodô; Otávio, Edenilson (Pedrinho), Zaracho e Patrick; Paulinho e Vargas. Técnico: Eduardo Coudet.

Libertad: Martín Silva; Piris, Vieira, Barboza e Espinoza; Diego Gómez, Campuzano, Melgarejo e Villalba; González e Oviedo. Técnico: Daniel Garnero.

Onde assistir Atlético-MG x Libertad?

ESPN e Star +.

