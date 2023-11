Sem incluir Carreras, Yuri Romão anuncia nomes que vão comandar o futebol do Sport em 2024

A- A+

O presidente do Sport, Yuri Romão, anunciou mudanças no departamento de futebol. O Leão passará a ter um coordenador técnico, de nome não anunciado, mas com chegada prevista para esta terça (28), e dois executivos para organizar o planejamento de 2024. Além disso, um “comitê gestor” será montado, com a presença de três diretores. No pronunciamento, não foi citado nome do então vice-presidente de futebol, Augusto Carreras - o dirigente, inclsuve, se despediu do Leão nas redes sociais.

“A partir de agora, teremos a presença de um coordenador técnico, que já era um anseio nosso desde o início do ano. Já contratamos essa pessoa e ela chega hoje à noite no Recife. A partir de amanhã, começará a trabalhar na montagem do elenco, contratação de treinador e tudo aquilo que se faz necessário para iniciar o ano de 2024 bem. Já o novo departamento de futebol terá dois executivos. Ricardo Drubscky, um profissional de currículo invejável e passagem por grandes clubes, com experiência suficiente para nos ajudar ao longo do ano. O outro continua sendo Jorge Andrade, ficando na área administrativa”, afirmou.

“Na direção, em vez de ter um único diretor, montamos um comitê gestor de futebol, composto pelo atual vice-presidente de planejamento, Rafael Campos; o atual coordenador da base, João Marcelo; e Guilherme Falcão , um ex-diretor de futebol que já esteve em gestões anteriores. Esses três farão parte de um comitê gestor que vai planejar o que será executado na temporada de 2024. A partir de agora, podemos dar mais fluidez, uma outra cara na gestão do departamento de futebol”, completou.

Ricardo Drubscky, de 63 anos, fez boa parte da carreira como técnico de futebol. Ele tem passagens por equipes como Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense, Athletico, Vitórias e Goiás.

Entre 2016 e 2018, assumiu o cargo de coordenador técnico do América-MG e, em 2020, passou pelo Cruzeiro na mesma função. O último trabalho em 2023 foi como treinador. Drubscky comandou o Betim-MG na disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro no primeiro semestre de 2023.



O filho de Ricardo, Lucas Drubscky, já trabalhou como executivo de futebol do Sport, em 2020. Depois, teve uma passagem pelo Bahia e foi anunciado nesta semana no Ceará.

