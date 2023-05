A- A+

Futebol Internacional Sem Joelinton, Newcastle empata sem gols com Leicester e garante vaga na Champions Depois de 20 anos, equipe do norte da Inglaterra volta a disputar torneio continental

O Newcastle conseguiu o ponto que precisava para garantir vaga na Liga dos Campeões da Europa ao empatar em casa com o Leicester (18º) em 0x0 nesta segunda-feira (22), no fechamento da 37ª rodada do Campeonato Inglês.

Com 70 pontos, os 'Magpies' não podem ser mais alcançados pelo Liverpool (5º), que tem 66 e apenas um jogo a disputar.

No entanto, o Newcastle ainda pode perder a terceira posição na tabela para o Manchester United (4º), que tem um ponto a menos e ainda faz dois jogos.

Por sua vez, o Leicester terá que ir para o tudo ou nada na última rodada contra o West Ham, que já não luta por nada no campeonato.

Para se manterem na primeira divisão, os 'Foxes' precisam vencer e esperar por um tropeço do Everton, que na última rodada joga em casa contra o Bournemouth, já sem risco de rebaixamento.

